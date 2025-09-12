Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat într-un interviu acordat Euractiv că achizițiile de energie americană de către UE în valoare de 750 de miliarde de dolari sunt doar începutul.

Angajamentul UE de a cumpăra petrol, gaze și energie nucleară americană în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani face parte dintr-o resetare generală a relațiilor energetice globale, a declarat secretarul american pentru Energie, Chris Wright.

"Cred că este o schimbare pe termen lung", a spus Wright într-un interviu acordat vineri la Bruxelles. "Când cumperi energie, în special gaze naturale lichefiate, se construiește o cantitate imensă de infrastructură".

"Nu va dura trei ani și jumătate și totul se va termina", a spus Wright după primele sale întâlniri cu lideri de rang înalt ai UE, după ce Ursula von der Leyen a încheiat un acord comercial cu Donald Trump la sfârșitul lunii iulie.

Mesajul său a fost în contradicție cu cel al Comisiei Europene, care a declarat joi că Bruxelles-ul consideră pactul ca o măsură temporară.

"Pe termen scurt, trebuie să satisfacem cererea de energie și, în acest context, ne uităm la creșterea achiziției anumitor produse energetice din SUA", a declarat un oficial al Comisiei.

Von der Leyen a ținut un discurs la Strasbourg săptămâna aceasta, declarând că Europa ar trebui să profite de ocazie pentru a dezvolta "energie curată, autohtonă".

Toată lumea câștigă

Wright a prezentat legăturile energetice mai strânse între UE și SUA ca un acord reciproc avantajos, care va ajuta UE să elimine treptat combustibilii fosili rusești.

"O parte a dialogului și o parte a mesajului pe care l-am transmis este că, în timpul administrației Trump, capacitatea Statelor Unite de a exporta GNL se va dubla, nu va crește cu 10 sau 20%", a declarat Wright pentru Euractiv.

În schimbul plafonării tarifelor comerciale la 15%, Executivul de la Bruxelles s-a angajat că Europa va importa, în medie, combustibili fosili și tehnologie nucleară din SUA în valoare de 250 de miliarde de dolari în fiecare dintre ultimii trei ani de mandat ai lui Trump.

Cifra a fost respinsă de mulți analiști ca fiind nerealistă, dar Wright a insistat că este posibilă, argumentând că două treimi din cifra principală pot fi atinse prin înlocuirea importurilor de energie rusească.

Acest lucru poate veni, a spus el, atât direct sub formă de GNL, cât și indirect prin blocarea importurilor de produse rafinate precum benzina și combustibilul pentru avioane prin țări precum Turcia și India, care continuă să cumpere volume mari de țiței rusesc.

Îndeplinirea obiectivelor acordului comercial UE-SUA ar necesita o acțiune mult mai rapidă în UE decât cea sugerată de termenul limită de ieșire din 2027 pentru a pune capăt oricărei dependențe de Kremlin pentru importurile de energie.

Alternativa americană

Politicile energetice ale UE sunt, de asemenea, legate de eforturile diplomatice continue de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Surse diplomatice au indicat că Trump a intervenit în discuțiile dintre trimisul UE pentru sancțiuni, David O'Sullivan, și oficiali americani la Washington la începutul acestei săptămâni. Rapoartele sugerează că Trump a cerut ca UE să impună tarife de 100% Chinei și Indiei, țări care continuă să cumpere energie rusească.

Wright nu a vrut să discute în ce măsură Washingtonul ar putea aplica presiuni diplomatice asupra Bruxelles-ului pentru a impune tarife acestor țări.

"Am discutat despre mai multe modalități prin care putem colabora, Statele Unite și UE, pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean", a declarat secretarul american pentru energie.

Wright a fost însă clar asupra unui lucru: SUA se poziționează ca furnizor central de petrol și gaze, și nu doar pentru UE.

"Resursele energetice abundente și imense ale Americii ne permit să fim un furnizor cheie de energie pentru aliații noștri din întreaga lume care anterior cumpărau petrol, gaze și alte tehnologii de la adversari", a spus el.