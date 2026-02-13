Într-un studiu inedit, Insee a cuantificat impactul scăderii producției și al delocalizărilor atât pentru constructori, cât și pentru furnizori, aceștia din urmă fiind cei mai afectați de declin, notează „Liberation” (Franța).

O prăbușire care reprezintă 140.000 de locuri de muncă pierdute în treisprezece ani, precizează studiul.

Se știa că sectorul auto este în dificultate de mai bine de un deceniu – unii ar spune chiar din anii ’70. Într-un studiu inedit, publicat joi, 12 februarie, Insee oferă o imagine obiectivă a declinului social. Iar acesta este foarte semnificativ: între 2010 și 2023, o treime din locurile de muncă au dispărut atât la constructori, cât și la furnizori. Adică 140.000 de locuri de muncă pierdute în treisprezece ani. O cifră colosală, având în vedere că, în aceeași perioadă, numărul locurilor de muncă din industria prelucrătoare a rămas aproape stabil (-1%).

Planurile de concedieri sau închiderile de uzine ale celor două mari grupuri auto de pe teritoriul francez, Renault și Stellantis (fost PSA), au avut ecou în opinia publică. Însă ele nu reflectă amploarea dificultăților din sector. „Ceea ce nu regăsim în rapoartele obișnuite de activitate ale constructorilor sunt toate locurile de muncă generate de construcția auto”, precizează Pauline Givord, șefa departamentului de studii economice al Insee. „Producția unui vehicul implică un lanț valoric lung, cu un ansamblu de furnizori și subcontractori. [Acest studiu] ne permite să avem o imagine a evoluției întregului sector auto manufacturier.”

De altfel, furnizorii sunt cei care plătesc cel mai greu tribut, cu 92.000 de locuri de muncă pierdute în perioada analizată.

Institutul detaliază de asemenea distribuția pierderilor de locuri de muncă: 27.200 sunt cauzate de reducerea activității unor companii încă existente și aproape tot atâtea (28.600) de închideri de firme. Însă jumătate dintre locurile de muncă dispărute în sector (49.200) sunt, în realitate, consecința faptului că unele companii încă există, dar nu mai lucrează pentru industria auto, din lipsă de comenzi, în special cele din metalurgie, chimie sau echipamente electrice.

Politica marjei

Motivele acestor pierderi sunt multiple. În perioada analizată, numărul vehiculelor produse în Franța a scăzut cu 32%, o cifră foarte apropiată de numărul locurilor de muncă pierdute. Însă, dacă lobby-ul sectorului pune adesea în prim-plan dezvoltarea mașinilor electrice pentru a explica această evoluție, omite să menționeze creșterea drastică a prețurilor vehiculelor, indiferent de tipul de motorizare. Aceasta se datorează în parte înăspririi reglementărilor, dar și faptului că producătorii au preferat să-și axeze strategia pe marje mai mari, în detrimentul volumelor. Iar acest lucru are un impact direct asupra numărului de locuri de muncă.

Delocalizările reprezintă o altă explicație a distrugerii de locuri de muncă, subiect asupra căruia lobby-ul sectorului este mai discret. „Constructorii francezi au dezvoltat treptat uzine de asamblare în România, Slovenia, Turcia și Spania pentru Renault; în Maroc, Portugalia, Slovacia și Spania pentru PSA-Stellantis”, enumeră Insee în studiul său. „[…] Pentru ambele mărci, se observă atât o scădere a producției în Franța, cât și o creștere a producției în țările menționate.”

Insee precizează de asemenea că acest fenomen al delocalizărilor este în principal rezultatul deciziilor constructorilor. Furnizorii suportă consecințele acestor alegeri strategice, iar turnătoriile care au dat faliment din 2020 încoace au fost nevoite adesea să se închidă, deoarece comenzile Renault sau Stellantis au fost realizate în uzine din Spania, Europa de Est, Turcia sau Africa de Nord, în detrimentul rețelei industriale franceze.

În ce privește natura locurilor de muncă pierdute, dacă și inginerii sunt acum afectați de delocalizări, de exemplu în cadrul grupului Renault, Insee precizează că „muncitorii necalificați sunt potențial mai expuși automatizării sau chiar delocalizării activităților”. Ponderea lor într-un total al angajaților deja în scădere a scăzut de la 18% în 2010 la 14% în 2023, în timp ce ponderea inginerilor și a cadrelor tehnice a urcat de la 12% la 18%.

Electrificarea vehiculelor

Insee începe de asemenea să observe în studiul său impactul electrificării vehiculelor. Deși comparația între 2010 și 2023 are o relevanță limitată – motoarele erau aproape exclusiv termice în urmă cu cincisprezece ani, institutul consideră că „tranziția către vehicule electrice, susținută de politicile de mediu, transformă profund întregul lanț valoric al industriei auto”.

Astfel, trei sferturi dintre furnizori sunt implicați în proiectarea sau producția de vehicule electrice, chiar dacă marea majoritate lucrează încă pentru toate tipurile de motorizare, iar doar 15% lucrează exclusiv pentru motoare termice. Ceea ce este logic pentru unii furnizori specializați în sisteme de evacuare, cartere de ulei sau pentru uzina Bosch din Rodez, care produce bujii și injectoare în principal pentru motoare diesel – aceasta a concediat mai mult de jumătate dintre angajații săi în ultimii ani.

Între vânzările de mașini, care ar urma să rămână la un nivel scăzut până în 2026, și strategiile constructorilor – de la care se așteaptă anunțuri concrete privind o eventuală renunțare la politica marjei – indicatorii creați de Insee pentru acest studiu vor fi extrem de utili pentru a analiza starea sectorului, dincolo de simplele rezultate economice ale giganților industriei sau de declarațiile auto-satisfăcute ale guvernului.

