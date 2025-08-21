Jocul de poker continuă. În timp ce Ucraina, Europa și Statele Unite radiau de bucurie după summitul de luni de la Washington, cancelarul Merz le-a reamintit tuturor: „Următorii pași vor fi cei mai dificili”, scrie „Le Point” (Franța).

Deja apar îndoieli cu privire la disponibilitatea lui Vladimir Putin de a se întâlni în curând cu Volodimir Zelenski. Și, deși Donald Trump a promis că Statele Unite se vor „implica” în securitatea Ucrainei, rămâne de văzut exact cum.

Într-un interviu telefonic acordat Fox News marți dimineață, locatarul de la Casa Albă a exclus categoric „misiunile la sol”, dându-și cuvântul că nu va trimite trupe americane în Ucraina. Cu toate acestea, a lăsat ușa întredeschisă pentru sprijinul aerian, explicând: „În ce privește securitatea, [europenii] sunt pregătiți să trimită trupe la sol. Suntem pregătiți să-i ajutăm în anumite aspecte, în special, fără îndoială,... pe calea aerului”.

Apoi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a rămas vagă, răspunzând că sprijinul aerian este „o posibilitate”. Deși sistemele de apărare antirachetă sunt probabil o opțiune, nu există nicio garanție că Washingtonul va fi de acord să trimită avioanele sale de vânătoare pentru a impune o „zonă de interdicție aeriană”. Ucraina a cerut în repetate rânduri o zonă de interdicție aeriană la începutul conflictului, dar Occidentul nu a îndrăznit niciodată să-l sfideze atât de direct pe Putin.

Înconjurat de oficiali europeni, Donald Trump a dat asigurări: „Într-un pas înainte foarte semnificativ, președintele Putin a fost de acord ca Rusia să accepte garanții de securitate pentru Ucraina”. Inclusiv prezența soldaților europeni? La Fox, el a fost mai puțin categoric: „Nu cred că va fi o problemă, dar nu se știe niciodată”. „Moscova a fost absolut clară: desfășurarea de contingente militare străine în Ucraina este complet exclusă”, a replicat diplomatul rus Mihail Ulianov pe X.

Marco Rubio la cârmă

Potrivit publicației americane Axios, a fost formată o comisie SUA-UE-Ucraina pentru a dezvolta o propunere de garanții de securitate. Donald Trump l-a însărcinat pe secretarul său de stat, Marco Rubio, să se coordoneze cu Europa. Aceasta este o veste bună: în trecut, Rubio a adoptat întotdeauna o linie dură împotriva lui Putin, pe care l-a numit „criminal de război” în 2017, jurând după invazia rusă din 2022 că Statele Unite vor sprijini Ucraina „atâta timp cât este gata să lupte”. Un discurs departe de cel al vicepreședintelui J.D. Vance, principalul arhitect al umilinței lui Zelenski în Biroul Oval din februarie anul trecut, care i-a mărturisit lui Steve Bannon în 2022: „Nu-mi pasă deloc ce se întâmplă cu Ucraina, într-un fel sau altul”.

Chiar dacă Ucraina nu va adera la NATO, mai mulți lideri europeni au discutat despre un mecanism de protecție inspirat de Articolul 5 privind apărarea colectivă, aplicat faimoasei „coaliții de voință”. Potrivit Reuters, liderii militari NATO au programat să se întâlnească miercurea aceasta. Președintele Statului Major Inter-arme al SUA, Dan Caine, ar urma să participe prin videoconferință.

Un summit încă incert

Potrivit lui Trump, Putin și Zelenski „sunt în procesul de organizare a unei întâlniri”. „M-am gândit că este mai bine să-i las să se întâlnească mai întâi. S-ar putea să se înțeleagă ceva mai bine decât credeam... Altfel, nu aș fi organizat întâlnirea [bilaterală], aș fi aranjat o întâlnire trilaterală”.

Până în prezent, Kremlinul nu s-a angajat la nimic. Ministrul de externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu că orice întâlnire între lideri „trebuie pregătită cu cea mai mare grijă […], pas cu pas, începând de la nivelul experților și apoi parcurgând toate etapele necesare”. Perioada de două săptămâni menționată de cancelarul german și președintele finlandez ar putea fi optimistă, mai ales dacă Moscova insistă asupra unor etape intermediare între diplomați.

Locația este deja subiect de dezbatere: Putin a sugerat Moscova, pe care Zelenski a exclus-o. Potrivit Reuters, Trump a vorbit la telefon cu premierul ungar, Viktor Orban, iar Budapesta se află pe lista scurtă. Această alegere va fi greu de acceptat pentru Kiev: la Budapesta, Ucraina a fost de acord, în 1994, să renunțe la arsenalul său nuclear în schimbul unor garanții de integritate teritorială, garanții care au fost spulberate odată cu anexarea Crimeii de către Moscova în 2014. Istanbulul, unde au avut deja loc întâlniri între ruși și ucraineni, este de asemenea luat în calcul.

Elveția, favorizată de Macron, a propus Geneva ca teren neutru și îi va oferi „imunitate” lui Putin – aflat sub mandat internațional de arestare – dacă acesta „vine pentru o conferință de pace”. Între timp, războiul continuă: după summitul de la Washington, Rusia a lansat un atac aerian masiv împotriva centrului Ucrainei, cu 270 de drone și 10 rachete, potrivit forțelor aeriene ucrainene.

Sursa: Rador Radio România