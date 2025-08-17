Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu președintele Trump, la Casa Albă, alături de alți lideri europeni, la solicitarea președintelui ucrainean Zelenski, transmite Reuters.

Actualizare 19:45

Președintele SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski într-o întâlnire unul-la-unu, iar abia apoi vor fi invitați reprezentanți ai UE și NATO, scrie „Ukrains'ki Național'ni Novini” (Ucraina), citând „Bild” (Germania).

După cum scrie publicația Bild, președintele SUA refuză o întrevedere comună cu liderii europeni și îl va primi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski doar pe cont propriu. Ulterior, reprezentanți ai UE și NATO se vor alătura discuțiilor. Este planificat un dineu de lucru comun și discuții într-un format extins.

Reprezentanța europeană ar urma să includă pe lângă Merz și von der Leyen, și pe președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, precum și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Știrea inițială

„La solicitarea președintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni, la Casa Albă”, a afirmat președintele CE.

Von der Leyen a precizat, de asemenea, că îl va primi pe Zelenski la Bruxelles în cursul zilei de duminică, urmând să participe împreună la o reuniune a liderilor europeni.

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer organizează duminică o reuniune virtuală a „coaliției celor dispuși” – un grup de state aliate ale Kievului – pentru a coordona sprijinul acordat Ucrainei, înaintea vizitei lui Volodimir Zelenski la Washington. La videoconferință va participa și președintele României, Nicușor Dan.

Întâlnirea are loc în contextul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump asupra Kievului de a accepta un acord cu Rusia pentru a pune capăt războiului.

Surse diplomatice susțin că, la summitul din Alaska de vineri, Vladimir Putin i-ar fi propus lui Trump să renunțe la mici teritorii ocupate în schimbul controlului total asupra unor regiuni vaste, inclusiv Donbasul. Trump i-ar fi transmis lui Zelenski că Moscova cere cedarea întregii provincii Donețk, ofertă respinsă de liderul ucrainean. Rusia controlează deja circa 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv trei sferturi din Donețk.

Statele europene încearcă să obțină pentru Kiev garanții de securitate solide cu participarea SUA și să se asigure că Ucraina are un loc la masa negocierilor. De asemenea, există discuții ca unul sau mai mulți lideri europeni să-l însoțească pe Zelenski luni la întâlnirea cu Trump la Casa Albă.

În timp ce Trump și Putin au declarat că o soluție de pace ar trebui căutată fără o încetare prealabilă a focului, Kievul insistă că oprirea luptelor este o condiție esențială pentru un acord durabil. „Oprirea uciderilor este cheia pentru oprirea războiului”, a subliniat Zelenski într-un mesaj pe X.

Între timp, armata ucraineană a anunțat că a doborât sau neutralizat 40 dintre cele 60 de drone lansate de Rusia în timpul nopții, alături de o rachetă balistică.

Friedrich Merz a declarat că Zelenski va primi sprijin și sfaturi din partea partenerilor europeni pentru a gestiona întâlnirea cu Trump, subliniind totodată că SUA rămân actorul decisiv în conflict prin capacitatea militară și presiunea economică asupra Rusiei.

În pofida presiunilor diplomatice, Putin nu a dat semne că ar renunța la cerințele sale de bază, inclusiv excluderea intrării Ucrainei în NATO. Analiști occidentali apreciază că summitul din Alaska a reprezentat un câștig pentru Kremlin, dar au remarcat că implicarea SUA în eventuale garanții de securitate pentru Ucraina ar putea reprezenta un pas pozitiv.

Sursa: News.ro