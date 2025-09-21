Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis – într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir – că Uniunea Europeană „își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său” în fața provocărilor rusești.

Von der Leyen a făcut apel la o „mai mare autonomie și independență” a blocului comunitar în materie de apărare, relatează EFE.

Șefa executivului european a insistat asupra necesității unui „pilon european” mult mai puternic în domeniul apărării pentru a putea garanta democrația și prosperitatea într-o lume din ce în ce mai ostilă, pe fondul recentelor intruziuni ale Rusiei cu drone și avioane în spațiile aeriene ale Poloniei, României și Estoniei.

„Aceste incidente, și mai ales cel petrecut în Polonia, sunt foarte semnificative. În timp ce NATO trebuie să rămână în centrul apărării noastre colective, avem nevoie de un pilon european mult mai puternic” în domeniul apărării, a subliniat Von der Leyen când a fost întrebată despre desfășurarea de avioane din țări europene – fără participarea SUA – pentru a doborî drone rusești în spațiul aerian polonez.

Președinta CE a afirmat că cele 27 de state membre ale UE au deja un program pentru consolidarea „autonomiei și independenței” lor în materie de apărare, denumit „Readiness 2030”, a cărui aplicare se va accelera odată cu mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru acest sector.

Întrebată dacă UE are în vedere crearea unor forțe armate proprii, Von der Leyen a subliniat că statele membre „își vor păstra întotdeauna responsabilitatea pentru propriile trupe”.

În același timp, șefa executivului european s-a pronunțat pentru o descurajare „puternică și credibilă” a interferențelor în semnalele GPS în spațiul aerian european în regiunile limitrofe cu Rusia, care au afectat numeroase zboruri ale unor avioane civile în zone precum Marea Baltică și Marea Neagră, printre care și cel al unui avion în care se afla chiar Von der Leyen la începutul acestei luni.

„Rusia pare dispusă să accepte posibilitatea producerii unor accidente mortale în orice moment”, a afirmat înalta responsabilă a CE, care a subliniat că Bruxelles ia „foarte în serios” aceste incidente, la fel și „toate atacurile hibride și cibernetice ale Rusiei împotriva UE”.

Aceste atacuri „demonstrează clar că ambițiile Rusiei nu se limitează la Ucraina”, consideră Ursula von der Leyen.

Referitor la situația din Orientul Mijlociu, ea a pledat pentru găsirea unui echilibru cu o poziție europeană care să permită „obținerea unei securități reale pentru Israel” și, în același timp, „garantarea unui prezent și a unui viitor sigur pentru palestinieni”.

În același timp, șefa CE a subliniat necesitatea unui „acces nelimitat la întregul ajutor umanitar” și a „încetării imediate a focului” în Fâșia Gaza, reiterând totodată că „soluția cu două state este unica perspectivă pentru o pace durabilă” în Orientul Mijlociu.

Sursa: Agerpres