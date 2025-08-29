Funcționarii anticorupție ucraineni au declarat Comisiei Europene că deschiderea negocierilor de aderare îi va proteja de încercări ulterioare de a le submina independența, au declarat pentru „Euronews” (Italia) surse familiarizate cu situația.

Semen Krivonos, directorul Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU), și Oleksandr Klimenko, procuror general adjunct și șeful Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO), s-au întâlnit marți cu Marta Kos, comisarul european pentru extindere.

Sursele, vorbind sub condiția anonimatului, au declarat pentru „Euronews” că cei doi oficiali au îndemnat Comisia să continue să sprijine aderarea Ucrainei la UE și au discutat cazuri de posibilă interferență a statului în activitatea lor. Acestea includ reținerea a doi dintre anchetatorii lor și percheziții și confiscări de materiale de către Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a 17 angajați NABU și SAPO pentru presupusă infiltrare rusească. Ambele agenții anticorupție neagă acuzațiile aduse angajaților lor și consideră că proiectul de lege aflat încă în curs de examinare le-ar putea submina și mai mult independența, deoarece acordă imunitate penală activităților de contraspionaj.

Propunerea vine la mai puțin de o lună după ce Parlamentul a adoptat și președintele Zelenski a ratificat o lege care ar fi limitat drastic puterile agențiilor anticorupție, stârnind proteste în toată țara – primele împotriva guvernului de la invazia rusă –, atât de mult încât a fost retrasă.

Un purtător de cuvânt al Comisiei UE a declarat pentru „Euronews” că, în timpul reuniunii de marți, Kos „și-a reiterat sprijinul deplin” pentru munca depusă de NABU și SAPO, care este „crucială pentru aderarea la UE și reconstrucția Ucrainei”. „Comisarul a subliniat importanța luptei împotriva corupției în eforturile Ucrainei de a adera la UE, explicând că se numără printre elementele fundamentale ale procesului formal de aderare și o garanție indispensabilă pentru investitori și întreprinderi, necesară pentru reconstrucția și prosperitatea Ucrainei”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Țara, devastată de război, a obținut statutul de candidat la UE în iunie 2022, la doar câteva luni după invazia la scară largă a Rusiei. Comisia Europeană a declarat că Ucraina a finalizat cu succes toate lucrările necesare pentru deschiderea primei runde de negocieri, dar acest pas a fost blocat timp de luni de zile de Ungaria. Deschiderea acestor negocieri necesită unanimitate între cele 27 de state membre, dar Ungaria a acuzat deja Ucraina că este un stat mafiot și corupt.

Sursa: Rador Radio România