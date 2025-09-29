Liderii militari ai NATO se întâlnesc după incursiunile rusești în spațiul aerian european și discută despre noi măsuri de descurajare, scrie „El Periodico” (Spania).

Președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, a comparat încălcările sovietice ale spațiului aerian baltic de acum 86 de ani cu intruziunile dronelor și aeronavelor rusești din ultimele zile, sâmbătă, deschizând o reuniune a organismului militar central al NATO la Riga.

„Pe 25 septembrie 1939, bombardierele și avioanele de recunoaștere sovietice au încălcat spațiul aerian al celor trei state baltice: Letonia, Lituania și Estonia. Aceste incursiuni au fost mai mult decât o simplă provocare. Au fost semnalul inițial al hotărârii Moscovei de a-și impune voința”, a declarat Cavo Dragone în fața comandanților militari de rang înalt ai celor 32 de țări NATO.

„Acest moment ar trebui să rezoneze profund cu noi astăzi. De două ori în decurs de două săptămâni, Consiliul Nord-Atlantic s-a întrunit în temeiul Articolului 4. Numeroși aliați, inclusiv Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia și România, au fost victime ale încălcărilor spațiului aerian de către Rusia”, a declarat președintele Comitetului Militar al Alianței.

Alți participanți la sesiunea de deschidere au subliniat că invazia Rusiei în Ucraina și acțiunile de război hibrid împotriva vecinilor săi constituie în prezent principala amenințare la adresa securității Alianței.

Președintele leton Edgars Rinkevics, gazda reuniunii, le-a spus liderilor militari reuniți că, din perspectiva guvernului de la Riga, evaluarea situației este „clară” și Rusia reprezintă „o amenințare pe termen lung la adresa securității euro-atlantice”.

De asemenea, el a făcut aluzie la „presiunea zilnică a migrației ilegale” cu care se confruntă țara sa ca parte a tacticilor hibride ale Rusiei și Belarusului, despre care a explicat că a dus la respingerea a aproximativ 10.000 de migranți și solicitanți de azil la granița cu Belarus numai în acest an.

Generalul-maior Kaspars Pudans, comandantul suprem al Forțelor Armate Letone, a declarat că agresiunea rusă se extinde dincolo de Ucraina și este „parte a unei campanii mai ample împotriva continentului nostru, al cărei impact se resimte la nivel global”, citând ca exemple încercările de coerciție energetică și economică și eforturile de remodelare a normelor internaționale.

„Suntem martorii unor amenințări la 360 de grade care cuprind intruziuni în spațiul aerian, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și manipularea instituțiilor democratice”, a declarat Pudans.

Comandantul suprem al Forțelor Armate Letone a subliniat că Ucraina „nu numai că își apără suveranitatea, ci apără și credibilitatea ordinii internaționale” și a afirmat că acest conflict a devenit un „laborator pentru războiul modern”, unde forța convențională se împletește cu atacuri cibernetice, dezinformare și noile tehnologii.

Reuniunea Comitetului Militar al NATO, cea mai înaltă autoritate militară a Alianței, își propune să reexamineze problemele deja ridicate la summitul liderilor de la Haga, în special consolidarea descurajării și apărării colective, potrivit unui comunicat al instituției.

La reuniune erau prezenți și Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, și Comandantul Suprem al Forțelor Aliate pentru Transformare (SACT), amiralul Pierre Vandier.

Sursa: Rador Radio România