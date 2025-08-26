Declarația ministrului rus de externe, Serghei V. Lavrov, dă o lovitură eforturilor președintelui Trump vizând medierea unui sfârșit al războiului din Ucraina, scrie „The New York Times” (SUA), conchizând că cei doi sunt ca „uleiul cu oțetul”.

Un demnitar rus a declarat la canalul de televiziune NBC News că nu este plănuită nicio întâlnire a conducătorilor Rusiei și Ucrainei, dând astfel o lovitură eforturilor președintelui Trump de a media încheierea războiului dintre cele două țări.

La emisiunea „Meet the Press” („Întâlnire cu presa”) ministrul de externe Serghei V. Lavrov a spus că înainte ca întrevederea să poată avea loc „e nevoie să existe mai întâi o anume agendă”. „Această agendă nu e deloc pregătită”.

Declarația survine la o săptămână după ce Trump a calificat întâlnirea sa la vârf din Alaska cu președintele Rusiei, Vladimir V. Putin, drept un succes deschizător de drumuri. După întrevedere Trump a dat de înțeles că Putin și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au convenit să se întâlnească și că el face pregătiri în vederea întâlnirii lor.

Dar interviul lui Lavrov a părut să fie cea mai directă declarație de până acum a Kremlinului potrivit căreia iminenta reuniune la vârf, așa cum a fost ea sugerată de Casa Albă, nu e nici pe departe pe cale de a se materializa.

Într-un interviu ulterior de pe NBC, vicepreședintele J.D. Vance a respins ideea potrivit căreia rușii l-ar duce cu vorba pe Trump refuzând să stabilească o întâlnire cu Zelenski.

Vance a spus că rușii au făcut deja niște „concesii importante”, cum ar fi aceea de a recunoaște integritatea teritorială a Ucrainei după război, că ei nu vor putea „să instaleze la Kiev un regim-marionetă” și că Ucraina se va bucura de garanții de securitate.

„Desigur, nu s-a ajuns acolo complet și nici nu s-a spus că războiul se va termina”, a spus Vance. „Dar noi ne angajăm cu bunăcredință în acest proces diplomatic”.

Lavrov a spus recent că Rusia insistă să fie părtașă la orice geranții de securitate pentru Ucraina – o condiție pe care atât oficialii europeni cât și cei ucraineni o consideră în general drept absurdă.

Săptămâna trecută secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că Putin a recunoscut eforturile președintelui Trump de a media o întrevedere față în față între el și Zelenski, care de altfel a spus în repetate rânduri că e gata să se întâlnească cu Putin.

Dar Kremlinul nu a confirmat niciodată întrevederea, iar vinerea trecută Trump s-a arătat mai puțin optimist legat de eventualitatea întâlnirii. El a spus la Washington că cei doi lideri sunt ca „uleiul cu oțetul”.

„Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor conlucra”, a spus Trump, după care a adăugat: „Cei doi nu se înțeleg prea bine”.

Sursa: Rador Radio România