Șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, Richard Knighton, a făcut apel la „reziliență națională” în fața „amenințărilor tot mai mari”, începând cu cele din partea Rusiei împotriva NATO, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării.

Richard Knighton, care i-a succedat lui Tony Radakin în septembrie, s-a adresat Royal United Services Institute, un prestigios think tank specializat în probleme de apărare, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

„Situația actuală este mai periculoasă decât orice am experimentat în cariera mea, iar răspunsul la aceasta necesită mult mai mult decât simpla consolidare a forțelor noastre armate”, a declarat fostul șef al Forțelor Aeriene Regale.

Potrivit acestuia, „o nouă eră pentru apărare înseamnă nu doar mobilizarea armatei și a guvernului nostru (...), ci mobilizarea întregii noastre națiuni”.

De la universități la Serviciul Național de Sănătate (NHS) și rețeaua feroviară națională: fiecare sector al vieții britanice va avea un rol de jucat, insistă el, solicitând „consolidarea rezilienței naționale”.

Pentru că, a afirmat el, „războiul din Ucraina demonstrează disponibilitatea lui Putin de a viza statele vecine, inclusiv populațiile lor civile (...) ceea ce constituie o amenințare pentru întreaga NATO, inclusiv pentru Regatul Unit”.

Mai mult, „ne îndreptăm spre incertitudine, iar această incertitudine devine din ce în ce mai profundă, atât pentru că adversarii noștri devin mai capabili și imprevizibili, cât și pentru că au loc schimbări tehnologice fără precedent”, a declarat el.

Sursa: Rador Radio România