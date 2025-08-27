Liderul USR, Dominic Fritz, care este și primarul Timișoarei, se află la Istanbul, în cadrul unei delegații de primari europeni pentru a-și exprima solidaritatea cu primarul Ekrem İmamoğlu arestat politic.

Din delegația europeană mai fac parte primarii orașelor Barcelona, Atena, Budapesta, Sofia, Utrecht și Zagreb.

Primarii europeni vor să atragǎ atenția internațională asupra naturii politice a arestării a lui Ekrem İmamoğlu și asupra represiunii tot mai brutale împotriva administrațiilor locale din Turcia. Pe parcursul vizitei, primarii au programată o vizită la închisoarea la care este deținut primarul Istanbulului, dar și întâlniri cu autorități locale, cu reprezentanți ai opoziției și ai societății civile.

„Timișoara cunoaște prețul libertății, dar și cât de importantă este solidaritatea internațională. Astăzi, e rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune. Am acceptat invitația de a merge la Istanbul pentru că Timișoara și România nu acceptă abuzul și represiunea. Solidaritatea dintre comunități trece dincolo de granițe ori de câte ori trebuie apărate valorile europene”, a declarat Dominic Fritz/

Situația din Turcia s-a agravat după arestarea lui İmamoğlu în martie 2025, urmată de un val de represiune: 18 primari ai opoziției și peste 500 de oficiali locali și consilieri au fost arestați, iar în august încă 40 de colaboratori ai administrațiilor municipale au fost reținuți.

Aceste acțiuni, condamnate de instituțiile europene și de organizațiile pentru drepturile omului, sunt considerate tentative sistematice de subminare a democrației locale.

Deplasarea este organizată de rețeaua Eurocities.