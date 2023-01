Guvernul interimar și-a acordat un calificativ foarte bun legat de activitatea prestată, și-a atribuit o serie de succese și a recunoscut doar un succes parțial - neadmiterea Bulgariei în Schengen.

Într-o ședință deschisă, miniștrii au decis să raporteze ceea ce s-a făcut în ultimele 6 luni de la numirea lor la data de 2 august 2022. Miniștrii au vorbit despre situațiile critice pe care le-au găsit în ministerele lor și cum au instituit ordine și calm în doar 6 luni. Legat de multe dintre subiecte, miniștrii au subliniat că trebuie să rezolve probleme care au fost tergiversate ani de zile.

Până acum, niciun ministru nu a indicat vreo slăbiciune în activitatea sa. Dar unele subiecte au fost complet omise - raportul a omis aproape în totalitate subiectul războiului din Ucraina, disputele grave din sectorul energetic, criticile privind personalul.

Miniștrii nu au scutit de mustrări Parlamentul bulgar. Ce a raportat guvernul interimar? Țara în pauză "Am promis că nu vom fi o "echipă B" la guvernare. Vă mulțumesc că mi-ați argumentat încrederea" - așa a început premierul Galab Donev ședința deschisă a cabinetului interimar. Potrivit lui Donev, „a existat o premoniție legată de alegerile anticipate recente”, așa că la sfârșitul mandatului său a decis să raporteze rezultatele activității - „rezultate care au schimbat viața oamenilor în mai bine”.

"Am preluat țara pe pauză, în care s-au întrerupt legăturile dintre instituții. Am îmbunătățit coordonarea în puterea executivă, cu municipalitățile și organizațiile neguvernamentale", a spus Donev. El a menționat, foarte dezinvolt, subiectul atribuțiilor guvernului interimar, adăugând doar că acestea nu se termină cu alegerile. Premierul a omis cu desăvârșire problema angajărilor în masă întreprinse în ministere și structuri de stat și a trecut direct la raportarea alegerilor desfășurate cu succes în octombrie anul trecut și a reducerii "la minim a votului manipulat”.

La granița cu Turcia

Al doilea succes pe lista cabinetului a fost „recuperarea frontierei de la Kăpitan Andreevo de către stat”. Astfel, un al doilea guvern pretinde că restituie statului granița de la Kăpitan Andreevo - acesta a fost un succes major raportat de cabinetul lui Kiril Petkov. Totuși, acest lucru a fost doar declarativ.

„Am găsit cozi la graniță, un conflict între Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentelor și companiile private de manipulare a mărfurilor, dar acum există control deplin asupra punctului, iar acesta continuă până în prezent”, a raportat ministrul bulgar de interne, Ivan Demerdjiev. Acesta a anunțat că 2.147 de de jandarmi au fost implicați în normalizarea situației de la punctul de control.

Criza energetică

„Am reînviat sectorul energetic”, a anunțat viceprim-ministrul Hristo Alexiev și a enumerat problemele soluționate - finalizarea interconectorului pentru gaz lichefiat cu Grecia, încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale nerusești, reumplerea depozitului de gaze din Ciren cu o resursă ieftină, dubla reducere a prețurilor la energie.

Ministrul energiei, Rosen Hristov, s-a lăudat că criza cu lipsa furnizorilor și a contractelor pentru gaze naturale a fost pe deplin soluționată. „Am readus cei mai mari furnizori înapoi la masa negocierilor, am asigurat stații de descărcare pentru următorii doi ani, am dublat capacitatea cu Grecia și am semnat cu compania turcă Botas pentru acces la terminale, ceea ce reprezintă un succes fără precedent. Am semnat și acorduri de livrări de combustibil nuclear nerusesc cu Westinghouse și Framatom”, a spus ministrul Hristov.

Printre succesele guvernului a fost amintit exportul record de energie electrică de peste 7 miliarde de leva de anul trecut. Aceste fonduri au ajuns apoi în business sub formă de compensații.

Inflație controlată

Din raportul guvernului interimar a reieșit clar că inflația din Bulgaria este deja ținută sub control. „Am oprit inflația internă. Curba prețurilor carburanților coboară constant ca o pistă „Tomba. Am găsit acel 1 leva a lui Boiko Borisov”, a explicat vicepremierul Hristo Alexiev. Potrivit acestuia, guvernul are un merit mai mare decât scăderea prețurilor la bursă ale transportatorilor din energie.

Guvernul s-a lăudat, de asemenea, că a convins Lukoil să-și mute activitățile în Bulgaria și că plătește deja taxe aici - 90 de milioane de leva pentru 2022. Viceministrul de finanțe Liudmila Petkova a anunțat că datorită negocierilor cu Bruxelles a fost clarificat ce poate exporta rafinăria de la Burgas, astfel încât pe piață să nu apară haos.

Presiunea migranților

Guvernul interimar a raportat succese și în controlul crizei migrației. „Am spart curba presiunii fără precedent a migrației în septembrie”, a explicat ministrul bulgar de interne, Ivan Demerdjiev. După ce a analizat starea îngrozitoare a securității la frontieră, el a raportat repararea a 180 km de gard, refacerea unei mari părți a sistemului integrat de supraveghere, achiziționarea a 2.000 de uniforme pentru polițiștii de frontieră și lansarea achizițiilor publice pentru mașini și arme. „Este crucial să reușim să îmbunătățim comunicarea cu partea turcă”, a mai spus Demerdjiev.

Un eșec care nu este eșec

Neadmiterea Bulgariei în Schengen a fost singura problemă pe jumătate recunoscută în activitatea guvernului. Cu toate acestea, potrivit prim ministrului Galab Donev, afirmațiile că acesta este un eșec au eșuat la rândul lor. Potrivit ministrului de interne, Ivan Demerdjiev, toate cele trei ministere - Externe, Interne și Justiție, și-au făcut treaba, iar relevant pentru aceasta este raportul bun privind cerințele tehnice îndeplinite pentru apartenența la spațiu. „O lege ne desparte de Schengen și aceasta va fi discutată astăzi în cadrul unei comisii juridice”, a comentat ministrul justiției, Krum Zarkov, considerentele politice care nu permit Bulgariei să intre în Schengen.

Sursa: RADOR