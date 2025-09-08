Patruzeci și două de persoane au fost reținute în Serbia după o demonstrație pentru alegeri anticipate, vineri seară, la Novi Sad (nord), demonstrație care a fost dispersată de poliție cu gaze lacrimogene, a anunțat sâmbătă ministrul de Interne.

Potrivit AFP (Franța), manifestația, care a reunit mii de oameni împotriva președintelui naționalist Aleksandar Vucic, face parte dintr-o serie de proteste organizate în toată țara de la prăbușirea mortală a unei copertine la o gară din Novi Sad, soldată cu 16 morți în noiembrie anul trecut.

Protestatarii, conduși de studenți, denunță lucrările de proastă calitate legate de corupție și cer o anchetă transparentă.

Din luna mai, aceștia solicită și alegeri anticipate, lucru pe care domnul Vucic, la putere din 2014 și reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, l-a refuzat, denunțând în mod regulat un complot străin menit să-l răstoarne de la putere. Vineri seară, treisprezece polițiști au fost răniți într-un „atac masiv și brutal” al protestatarilor, iar 42 de persoane au fost reținute, a declarat ministrul de Interne, Ivica Dacic, la televiziunea publică RTS.

Protestatarii au atacat poliția în fața Facultății de Filosofie folosind pietre, rachete de semnalizare și bare, a adăugat el, denunțând violența ca fiind „șocantă și aparent planificată” pentru a fi folosită drept „combustibil politic pentru a crește tensiunile”.

De mult timp pașnice, demonstrațiile au degenerat în violență în ultimele săptămâni, potrivit protestatarilor, din cauza represiunii dure din partea poliției și a susținătorilor guvernului.

În timpul mitingului de vineri de la Novi Sad, protestatarii au aruncat proiectile asupra poliției, care a răspuns cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare pentru a-i dispersa, potrivit unui jurnalist AFP. Vineri seara, președintele Vucic i-a criticat pe protestatari pentru că au încercat să „ocupe sediul Universității din Novi Sad”, acuzându-i că „amenință stabilitatea și securitatea Serbiei”.

Sub presiunea străzilor din ultimele luni, guvernul a fost remaniat, prim-ministrul a fost înlocuit, iar mai mulți foști miniștri au fost arestați și puși sub acuzare.

Sursa: Rador Radio România