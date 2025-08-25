Ministrul rus al afacerilor externe a denunțat poziția președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, care „se încăpățânează, stabilește condiții, cere - cu orice preț - o întâlnire imediată” cu Vladimir Putin, relatează „Le Figaro” (Franța).

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat duminică țările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina, în momentul în care eforturile diplomatice de rezolvare a conflictului stagnează.

„Ele caută doar un pretext pentru a împiedica negocierile”, a declarat ministrul rus de externe într-un interviu acordat canalului de televiziune de stat Rossia, difuzat duminică pe Telegram.

Situație blocată

Întrebat despre amenințările din partea „țărilor occidentale de a sancționa Rusia dacă nu vor exista negocieri”, Serghei Lavrov le-a numit „o tentativă de a încălca procesul lansat de președinții Putin și Trump, care a adus rezultate foarte bune”. „Sperăm că aceste încercări vor eșua”, a adăugat el.

Eforturile de mediere ale președintelui american, Donald Trump, pentru a pune capăt rapid conflictului din Ucraina au culminat cu un summit cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august, urmat trei zile mai târziu de o primire la Casa Albă a lui Volodimir Zelenski și a aliaților europeni ai Ucrainei.

În ciuda acestui fapt, pozițiile celor două părți par în continuare ireconciliabile.

Rusia a lansat o ofensivă militară la scară largă în Ucraina în februarie 2022 și controlează în prezent aproximativ 20% din țara vecină, inclusiv Crimeea, o peninsulă pe care a anexat-o în 2014.

În timp ce Moscova și Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea unei posibile întâlniri între liderii lor, Donald Trump a anunțat vineri că își va acorda „două săptămâni” pentru a decide asupra liniei sale în ce privește acest conflict.

Sursa: Rador Radio România