Serviciul de informații externe al Rusiei (SVR) a acuzat Marea Britanie că pregătește o „provocare lașă” cu un atac asupra unei nave „într-unul dintre porturile europene”, pentru a „justifica necesitatea unui ajutor militar suplimentar” către Kiev.

„Conform planurilor britanice”, a declarat SVR într-un comunicat citat de TASS, „un grup de trădători ruși care luptă alături de forțele armate ucrainene urmează să comită un atac asupra unei nave a Marinei Ucrainene sau a unei nave civile a unei țări străine într-unul dintre porturile europene. Membrii grupului au ajuns deja în Marea Britanie pentru antrenamente de sabotaj”scrie „La Repubblica” (Italia).

„După ce teroriștii vor fi «descoperiți»”, au adăugat serviciile de informații ale Moscovei, „se va anunța că aceștia au acționat la «ordinele Moscovei»”. „Elitele europene”, potrivit SVR, vor îmbrățișa povestea pentru a „justifica necesitatea unui ajutor militar suplimentar către Ucraina și militarizarea Europei «unite» pentru a combate «agresiunea rusă».”

SVR susține că „guvernul condus de Keir Starmer și serviciile sale speciale” pregătesc această „provocare lașă” deoarece sunt frustrați de eșecul încercărilor lor de a provoca o „înfrângere strategică” Rusiei.

Ministerul rus al Apărării a declarat luni că forțele sale au lovit infrastructura energetică și instalațiile industriei petroliere din Ucraina, precum și situri de depozitare pentru dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune. Într-un comunicat, acesta a precizat că atacurile au fost efectuate de Forțele Aeriene Ruse cu drone, artilerie și rachete și că au fost lovite instalațiile de depozitare a combustibilului care sprijină armata ucraineană, precum și siturile de desfășurare temporară a forțelor ucrainene în 145 de zone diferite.

Sursa: Rador Radio România