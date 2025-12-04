Parlamentul European și Consiliul au convenit să interzică gazul rusesc până la sfârșitul anului 2027. Ungaria și Slovacia au primit prelungiri pentru gazoductele lor, scrie „Le Point” (Franța) într-un articol semnat de Emmanuel Berretta.

Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord marți seară târziu pentru finalizarea acordului privind interzicerea achiziționării de gazele rusești până la sfârșitul anului 2027. Există două excepții: Ungariei și Slovaciei li se va acorda timp suplimentar pentru livrările prin conducte. Acordul este ferm în principiu, dar oferă flexibilitate în implementare. Calendarul de tranziție permite excepții pentru statele membre care încă depind de furnizarea de gaze de către Gazprom.

Cazul „țărilor fără ieșire la mare”, „pays enclavés” – un eufemism de la Bruxelles care se referă în principal la Slovacia și Ungaria – a cristalizat tensiunile din trialog (negocierea tripartită). Aceste două state membre se află într-o situație unică: fără acces la mare, prin urmare fără terminale GNL (gaz natural lichefiat) pentru a-și diversifica rapid aprovizionarea și o dependență istorică aproape totală de gazul rusesc transportat prin conducte.

Propunerea inițială a Comisiei prevedea oprirea importurilor de gaze prin conducte la 1 ianuarie 2028. Negociatorii Parlamentului au obținut o dată mai strictă: interdicția se va aplica acum de la 30 septembrie 2027, cu trei luni mai devreme. Cu toate acestea, este inclusă o nuanță crucială, consacrată în articolul 4.2 și apărată cu înverșunare de prim-ministrul slovac Robert Fico: o posibilă prelungire până la 1 noiembrie 2027, dacă nivelurile de stocare nu sunt atinse. „Aceasta a făcut parte din negocierea generală”, explică Ville Niinistö, raportorul finlandez pentru text. „Am obținut devansarea cu trei luni a calendarului și, în schimb, am fost de acord să menținem articolul 4.2, care oferă Slovaciei flexibilitate”.

Puzzle-ul maghiar

Situația Budapestei este și mai complexă. Ungaria importă gaze rusești nu doar direct din Rusia, ci și prin Serbia, un nod central pentru fluxurile de gaze TurkStream (conducta de gaze care merge din Rusia în Turcia peste Marea Neagră). Regulamentul include punctele de interconectare dintre Ungaria și Serbia în lista punctelor de tranzit presupuse pentru gazele rusești - o prezumție pe care importatorii vor trebui să o infirme cu dovezi.

Textul include o prevedere specifică pentru țările care se confruntă cu schimbări în rutele de aprovizionare. În prezent, unele primesc gaze prin contracte pe termen scurt cu furnizori ruși, care sunt aprovizionați din alte state membre - un sistem care a apărut în urma închiderii rutei de tranzit ucrainene la sfârșitul anului 2024. Pentru aceste fluxuri, regulamentul permite o perioadă de tranziție până la 1 ianuarie 2028.

Concret, Ungaria lui Viktor Orban ar trebui să prezinte un plan de diversificare până la 1 martie 2026, cu o lună înainte de alegerile parlamentare ungare. Este greu de imaginat că Viktor Orban, care și-a etalat deschis legăturile strânse cu Moscova în ce privește contractele energetice, ar putea prezenta docil un plan de diversificare în toiul unei campanii electorale. Cu excepția cazului în care există o surpriză majoră: dacă rivalul său, Peter Magyar, membru al PPE, câștigă în aprilie, noul guvern de la Budapesta s-ar putea alinia cu Bruxelles-ul.

Petrolul în unghiul mort

În ce privește petrolul, textul este mai precaut. Acordul obligă Ungaria și Slovacia – care au beneficiat de scutiri de la sancțiunile petroliere din 2022 – să elaboreze planuri de diversificare care vizează eliminarea completă până la sfârșitul anului 2027. Dar, spre deosebire de gaze, nu este inclusă nicio interdicție totală. Comisia se angajează pur și simplu, printr-o anexă, să prezinte o propunere legislativă „la începutul anului 2026” pentru a interzice importurile de petrol rusesc. Formularea sugerează mai mult o promisiune politică decât o obligație legală.

Cifrele ilustrează amploarea progreselor înregistrate. Dependența Europei de gazul rusesc a scăzut de la 45% din totalul importurilor la începutul anului 2022 la 13% în prima jumătate a anului 2025. Însă acest 13% reprezenta încă aproximativ 35 de miliarde de metri cubi în 2024, adică aproximativ 10 miliarde de euro în vistieria Kremlinului. Devansarea calendarului cu trei luni ar trebui să priveze Moscova de cel puțin 400 de milioane de euro pe lună, calculează autorii raportului. Atâta timp cât Europa cumpără gaz rusesc, ea finanțează mașina de război care bombardează Ucraina.

Însă prin renunțarea la gazul rusesc, UE a devenit extrem de dependentă de GNL-ul american, care a crescut de la 40% la 60% din importurile europene de gaze naturale lichefiate, conform cifrelor comisarului pentru comerț, Maroš Šefčovič. O pârghie importantă pentru administrația Trump, care ar putea condiționa livrările sale de o relaxare a regulilor europene privind marile companii tehnologice sau a standardelor de mediu. De la un șantaj energetic la altul, europenii se luptă să obțină o adevărată independență energetică. De aici și necesitatea accelerării dezvoltării surselor de energie nucleară și regenerabilă.

Întrebarea rămâne: vor putea Ungaria și Slovacia să renunțe cu adevărat la gazul rusesc până în toamna anului 2027 sau vor fi necesare alte excepții „tehnice”? Experiența anterioară a Europei în materie de sancțiuni energetice sugerează prudență: decalajul dintre principiile proclamate și implementarea lor efectivă poate fi considerabil. Votul în comisia parlamentară privind pachetul „Repower EU” este programat pentru 11 decembrie, votul în plen având loc în sesiunea din decembrie. Consiliul Energie ar putea aproba textul încă din 15 decembrie.

Sursa: Rador Radio România