Directorii mai multor companii europene de telecomunicații reuniți la cel mai mare târg de profil al continentului au denunțat legiferarea excesivă, învinovățind Bruxelles-ul pentru că nu-i permite consolidarea economică, scrie „Bloomberg” (SUA).

„Să știți că ce-i trebuie Europei e un DOGE”, a declarat luni directorul executiv al Deutsche Telekom AG, Tim Höttges (foto), la târgul Mobile World Congress din Barcelona, referindu-se la echipa de optimizare financiară a administrației Trump, Departamentul Eficienței Guvernamentale condus de Elon Musk.

Frustrările lui Höttges referitoare la stagnarea sectorului european al telecomunicațiilor, încorsetat de profiturile mici și competiția ridicată, au fost împărtășite și de alți participanți la dezbatere, între care directorii de la Vodafone (Margherita Della Valle), Orange SA (Christel Heydemann) și Telefonica SA (Marc Murtra).

„Într-o cursă care a devenit de acum globală, e corect să afirmi că Europa nu câștigă”, a declarat Della Valle, observând că „în epoca 5G Europa e codașă”.

Mulți din sector văd consolidarea ca pe un remediu. În mai multe piețe europene instituțiile de reglementare fie au interzis, fie au modificat considerabil planurile de fuziune pentru reducerea operatorilor naționali de la patru la trei în încercarea de a se menține accesibilitatea serviciilor.

„Ar trebui pur și simplu să copiem ce fac americanii”, a declarat Höttges, a cărui Deutsche Telekom își obține grosul veniturilor și profitului de pe urma acțiunilor pe care le deține la operatorul american T-Mobile US Inc. „China are trei operatori, până și India a rămas cu trei operatori și aceia prosperă.”

Dezbaterea a avut loc la finalul unei zile în care conducătorii unor companii precum Telefonica, Emirates Telecommunications Group Company PJSC, Telenor ASA și Bharti Airtel Ltd își exprimaseră nemulțumirea din cauza faptului că firmele lor nu au obținut profit suficient de pe urma construcției unor rețele de comunicații costisitoare.

Președintele companiei Bharti Airtel, Sunil Bharti Mittal, a declarat că sectorul e cel care suportă povara construcției infrastructurii digitale, dar nu primește suficient în schimb.

„Profitul capitalului? 4% în medie”, a declarat Mittal. „La fel de bine am putea băga banii la bancă și să plecăm să jucăm golf.”

