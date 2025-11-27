Singura rafinărie din Serbia, deținută majoritar de un grup rusesc și supusă sancțiunilor SUA, a fost pusă pe pauză și se va „închide complet” în câteva zile dacă sancțiunile nu sunt ridicate, scrie AFP (Franța).

După nouă luni de amânări succesive, Washingtonul a impus sancțiuni pe 9 octombrie principalei companii petroliere a țării, NIS, care aprovizionează aproximativ 80% din pompele de benzină ale țării și operează rafinăria Pancevo de lângă Belgrad. Rafinăria a fost pusă în standby, a indicat Aleksandar Vucic într-o conferință de presă. „Nu este încă închisă, nu este încă oprită”, a spus el, „dar mai avem doar patru zile” înainte de „închiderea completă”. Marți după-amiază, NIS a confirmat într-un comunicat că „din cauza lipsei de țiței pentru rafinare, a încetat producția de combustibil și se pregătește pentru o închidere completă”. Compania „continuă să aprovizioneze piața internă cu produse petroliere fără întrerupere, datorită stocurilor acumulate anterior”, se afirma în comunicat.

Într-un discurs de aproape 45 de minute, președintele sârb a afirmat că NIS are suficient combustibil în rezervă pentru a ajunge până la sfârșitul anului și că guvernul are de asemenea stocuri.

Pentru a încerca să evite o penurie, Serbia a solicitat o scutire temporară de la sancțiunile SUA - dar încă nu a primit niciun răspuns de la Washington.

„Avem zilele de azi și de mâine pentru a încerca să obținem licența de funcționare, iar asta depinde de americani”, a declarat dl Vucic, menționând că joi este sărbătoare legală în Statele Unite. „Sancțiunile impuse Rusiei și companiilor sale afectează în primul rând țara noastră”, a mai spus președintele sârb, menționând posibilitatea unor sancțiuni secundare care ar putea viza Banca Națională a Serbiei dacă aceasta va continua să facă afaceri cu NIS.

„Tranzacțiile ar putea fi oprite, cardurile bancare [locale] ar putea înceta să funcționeze”, a spus el, menționând că cardurile de plată internaționale, cum ar fi Visa și Mastercard, sunt deja blocate la benzinăriile NIS.

La scurt timp după aceea, Banca Națională a Serbiei a explicat într-un comunicat că va înceta colaborarea cu NIS dacă nu se va ajunge la un acord.

Statele Unite doresc ca gigantul energetic Gazprom Neft și compania sa soră, Intelligence, care dețin împreună peste 56% din companie, să își vândă acțiunile.

Dar, în aproape două luni, nu au apărut informații despre ce intenționează să facă Moscova. Marți, Aleksandar Vucic, mergând pe o sârmă întinsă între legăturile sale rusești - Belgradul menținând relații diplomatice și comerciale bune cu Moscova chiar și după invazia Ucrainei - și riscul unei crize energetice în această iarnă, a acordat Rusiei 50 de zile pentru a ajunge la un acord.

Menționând potențiali cumpărători din Ungaria și Emiratele Arabe Unite, domnul Vucic a adăugat că, dacă negocierile eșuează, guvernul său va fi obligat să cumpere acțiunile rusești. „Nu vom avea de ales. Vom pune la punct propria noastră conducere și vom oferi cel mai mare preț posibil”, a declarat el.

„Timp de nouă luni, am urmat pur și simplu toate solicitările prietenilor noștri ruși și am ajuns în punctul în care ni s-au impus sancțiuni, așa cum am prevăzut, așa cum știam că se va întâmpla, fără a ascunde nimic de nimeni”, a spus el.

„Dar după aceste 50 de zile, nu vom avea altă opțiune. Ne vom implementa propria gestionare și vom oferi cel mai mare preț posibil”, a declarat el.

Guvernul sârb a susținut în mod constant că opțiunea de a confisca un activ rusesc nu este pe masă și a propus în schimb achiziționarea de acțiuni la prețuri peste piață în cazul în care negocierile eșuează.

Serbia a vândut o participație de 51% din NIS către Gazprom și Gazprom Neft în 2008 pentru 400 de milioane de euro. Statul sârb deține încă aproape 30% din NIS, restul fiind deținut de mai mulți acționari mai mici. Discuții paralele privind aprovizionarea cu gaze sunt de asemenea în curs de desfășurare între Belgrad și Moscova, care furnizează aproximativ 90% din gazele Serbiei.

Sursa: Rador Radio România