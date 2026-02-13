Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) al Uniunii Europene, conceput ca un instrument de sprijinire a reformelor și investițiilor în statele membre după pandemie, prezintă deficiențe și creează condiții pentru fraudă cu fonduri europene.

Concluzia aparține unui nou raport al Curții de Conturi Europene (CCE), publicat săptămâna aceasta, scrie publicația bulgară Economic.bg. Curtea examinează eficacitatea sistemelor instituite de Comisia Europeană și de patru state membre (Danemarca, Spania, Italia și România) pentru a proteja interesele financiare ale UE de fraudă.

„Frauda dăunează direct bugetului european și poate duce la pierderea încrederii cetățenilor în UE”, a avertizat Katarina Kasașova, membră a CCE, într-o conferință de presă.

Ea a precizat că, în prezent, Comisia Europeană lucrează la o revizuire a „arhitecturii” antifraudă a UE, deoarece aceasta prezintă deficiențe în detectarea, raportarea și corectarea fraudei în cadrul MRR.

„Protecția împotriva fraudei în UE este inegală, lăsând finanțele UE mai puțin protejate decât ar putea fi”, a spus Kasașova. Ea a adăugat că vulnerabilitatea la fraudă se datorează următoarelor: lacunelor în normele de recuperare a fondurilor plătite în mod necuvenit; problemelor de raportare; datelor incomplete.

Lipsa regulilor

Curtea de Conturi a scris în raportul său că nu există criterii standardizate pentru raportarea fraudelor. Auditul a arătat că există o diferență în criteriile respective, utilizate pentru a determina dacă un caz constituie o fraudă care afectează interesele financiare ale UE și, prin urmare, care sunt cazurile ce ar trebui raportate și când. Acest lucru duce la diferențe în informațiile disponibile privind fraudele prin MRR, raportate prin aceste canale, precum și între statele membre în cadrul acelorași canale.

Aceste deficiențe subminează capacitatea Comisiei Europene de a utiliza aceste date. „Dacă dispune de date complete privind fraudele, ​​Comisia Europeană va putea să își orienteze în mod corespunzător propriile acțiuni de combatere a acesteia, precum și să le monitorizeze pe cele ale statelor membre”, au declarat auditorii.

De exemplu, CCE a descoperit că organismele de coordonare pentru implementarea MRR în statele membre selectate au prezentat diferențe în ce privește nivelul lor de angajament: în Italia și România, acestea dezvoltă activ cadre antifraudă, în timp ce organismul de coordonare din Spania nu monitorizează măsurile antifraudă ale organismelor de implementare, iar în Danemarca nu stabilește cerințe obligatorii din punct de vedere juridic.

Prea târziu

Auditul CCE arată de asemenea că cazurile de fraudă pot fi confirmate doar printr-o hotărâre judecătorească după încheierea MRR (nota red.: 2026 este ultimul an al MRR). Dezavantajul este că, după încheierea Mecanismului, statele membre nu vor mai raporta cu privire la astfel de cazuri și nu vor mai furniza informații despre fondurile recuperate prin declarații de gestionare, iar corecții pentru anularea măsurilor nu vor mai fi posibile.

„Există riscul ca CE să nu aibă informațiile necesare pentru a urmări cazurile respective și, prin urmare, să nu colecteze fondurile datorate atunci când statele membre nu au îndeplinit această sarcină „în mod satisfăcător”, au mai spus auditorii.

Recomandările CCE

Curtea de Conturi face mai multe recomandări pentru a face față situației:

— Stabilirea unor cerințe minime pentru statele membre în vederea prevenirii, detectării, raportării și corectării fraudelor. Aceste cerințe ar trebui verificate înainte de efectuarea plăților;

— Mai multe misiuni de audit de la CE ale sistemelor antifraudă ale statelor membre;

— Îmbunătățirea raportării de către statele membre a suspiciunii de fraudă în cadrul MRR;

— Creșterea impactului măsurilor coercitive legate de MRR – adică utilizarea unor măsuri coercitive alternative, cum ar fi suspendarea plăților către destinatarii finali;

În timpul briefing-ului, a devenit clar că recomandările CCE au fost acceptate parțial sau integral de către CE.

Referitor la Mecanismul de Redresare și Reziliență

Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) al UE, cu un buget de 650 de miliarde de euro, a fost creat în februarie 2021 ca un instrument temporar unic pentru a ajuta țările UE să se redreseze după pandemia de CoViD-19 și să construiască economii rezistente. MRR este un instrument de sprijin pentru reforme și investiții bazat pe un model de finanțare care nu este legat de costuri. Aceasta înseamnă că plățile sunt condiționate de atingerea obiectivelor și etapelor relevante de către statele membre. Comisia implementează programul MRR în regim de gestiune directă, statele membre fiind beneficiarele fondurilor (în cazul granturilor) și beneficiare prin împrumut (în cazul împrumuturilor).

Sursa: Rador Radio România