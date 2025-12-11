Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, și omoloaga sa daneză, Mette Frederiksen, au cerut marți europenilor să reformeze Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) pentru a combate imigrația ilegală, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Acest articol, publicat de liderii a două țări care și-au înăsprit semnificativ politicile de imigrație, vine în ajunul unei reuniuni informale a miniștrilor justiției din țările semnatare ale CEDO, la Strasbourg, pentru a discuta despre imigrație și rolul Convenției și după ce Donald Trump a deplâns că Europa „se destramă” pentru că nu face suficient pentru a combate imigrația.

Keir Starmer și Mette Frederiksen (social-democrată) pledează pentru o „modernizare a interpretării” Convenției în diverse sisteme juridice naționale, adăugând că aceasta trebuie „să evolueze pentru a reflecta provocările secolului XXI”.

Potrivit celor doi lideri, aceasta este „cea mai bună modalitate de a lupta împotriva forțelor urii și divizării” din Europa.

În Regatul Unit, CEDO este aspru criticată, fiind acuzată că împiedică guvernul să combată imigrația ilegală, în special sosirea migranților peste Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici.

Conservatorii și partidul anti-imigrație Reform UK pledează pentru o retragere completă din Convenție, în timp ce guvernul laburist al lui Keir Starmer a anunțat luna trecută că intenționează să reducă domeniul de aplicare al acesteia în ceea ce privește dreptul de azil și că dorește să negocieze reforma cu celelalte țări semnatare.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului este un tratat semnat de cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, care garantează respectarea libertăților fundamentale. Implementarea corectă a acesteia este monitorizată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„Sistemul actual de azil a fost creat pentru o altă eră”, susțin Keir Starmer și Mette Frederiksen în articolul lor, adăugând că „într-o lume a mobilității în masă, soluțiile de ieri nu funcționează”.

„Îi vom proteja întotdeauna pe cei care fug de război și teroare, dar lumea s-a schimbat, iar sistemele de azil trebuie să se schimbe și ele”, insistă ei.

