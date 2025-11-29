Macedonia de Nord lucrează pentru a stabili un dialog și pentru a restabili încrederea între Skopje și Sofia, a declarat ministrul pentru Afaceri Europene al Macedoniei de Nord, Orhan Murtezani, informează BTA (Bulgaria).

Declarația a fost făcută vineri, în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministra suedeză pentru Afaceri Europene, Jessica Rosencrantz.

Comentariile sale au venit ca răspuns la o întrebare a unui jurnalist referitoare la sugestia președintei Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, potrivit căreia o posibilă modalitate de rezolvare a „disputei dintre Bulgaria și Macedonia de Nord” ar fi semnarea unui protocol care să stipuleze că „problemele de istorie, cultură și identitate nu pot fi o condiție” pentru integrarea în UE a țării.

Răspunzând la o întrebare despre posibilitatea considerării unor amendamente constituționale, așa cum a sugerat ambasadoarea SUA la Skopje, Angela Aggeler, Murtezani a spus că acestea reprezintă un angajament fără de care negocierile nu pot începe și nu poate exista aderare la UE. „Totuși, după cum am subliniat, nu putem discuta în prezent despre procesul schimbărilor constituționale atâta timp cât toate preocupările și dilemele noastre nu au fost abordate în mod adecvat. Este necesar să se stabilească un dialog regulat și să se restabilească încrederea între cele două țări vecine pentru a construi un viitor european comun”, a precizat el.

Rosencrantz a declarat că un dialog bun cu țările vecine este întotdeauna binevenit ca parte a procesului de aderare, iar orice dialog constructiv care poate fi obținut va fi sprijinit. „În ceea ce privește procesul propriu-zis, Suedia consideră că, odată ce amendamentele constituționale sunt adoptate, UE și toate statele membre ar trebui să înceapă imediat negocierile oficiale cu Macedonia de Nord”, a adăugat ministra.

Ea a confirmat sprijinul Suediei pentru implementarea reformelor, în special a celor legate de statul de drept, independența și integritatea justiției și combaterea corupției, și și-a exprimat încrederea că raportul Comisiei Europene oferă o orientare clară în acest sens.