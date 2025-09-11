Uniunea Europeană a petrecut ultimii trei ani plătind arme, muniții, tehnologie, echipamente, alimente și alte materiale esențiale în conflictul dintre Ucraina și invadatorul rus, scrie „Diario de Noticias” (Portugalia).

A făcut-o din principiu; a făcut-o pentru că se simte amenințată; dar a făcut-o și pentru că și-a recunoscut slăbiciunea intrinsecă - o birocrație debilitantă, recunoscută de toată lumea, în special de dușmanii săi, și o dificultate enormă în luarea unor decizii comune rapid și eficient. Există un alt obstacol enorm în adoptarea de către Europa de decizii dificile pe care uneori ar trebui să le ia: incapacitatea fiecăruia dintre cele 27 de guverne de a-și convinge alegătorii că apărarea Uniunii este o prioritate care s-ar putea suprapune pe cheltuielile din cadrul statului social, pe asistența medicală sau pe educație. Despre posibilitatea de a fi nevoiți să trimită copiii acestor alegători în teatre de luptă nici nu mai vorbim. Cetățenii europeni ai secolului XXI nu sunt pregătiți să-i primească pe ai lor în saci de plastic. Ar cere mai degrabă capitularea și condiții favorabile pentru o putere ocupantă.

Anii petrecuți de statele membre demontând cele mai elementare structuri de apărare, fără a canaliza o parte serioasă din cercetarea și dezvoltarea europeană pentru a-și consolida arsenalele (mai mult decât oferire de rapoarte și de conturi ale unor companii) au tocit tăișul, au ruginit o parte a blindajului. Poate până la punctul în care cetățenii europeni nu sunt dispuși, dacă nu chiar incapabili, să se redreseze.

Europa, scena celor mai mari și mai letale războaie pe care le-a văzut vreodată lumea, este incapabilă să realizeze că închizând ochii nu vor dispărea conflictele. Nici prin aruncarea de bani peste ele.

Marți, am fost martorii unui alt capitol din această poveste. Comisia Europeană a decis să acorde provizoriu 150 de miliarde de euro diferitelor state membre în cadrul programului Acțiune pentru Securitatea Europei (SAFE), care „își propune să consolideze capacitățile de apărare ale UE și să ajute statele membre să umple lacunele critice, precum și să achiziționeze în comun produse de apărare”.

Portugalia va putea împrumuta 5,8 miliarde de euro. Polonia – una dintre cele aflate în prima linie, cu privirea îndreptată spre gigantul Rusia – are cea mai mare alocare: 43,73 miliarde de euro.

Întrebarea a încetat de mult să mai fie dacă aceste fonduri și alte fonduri care au fost sau vor fi alocate statelor membre sunt suficiente ori nu. Răspunsul este nu. La fel cum nu cadrele comunitare de sprijin au fost cele care au dus la creșterea tuturor economiilor europene la același nivel.

Europa depinde de Statele Unite pentru apărarea sa. Europa depinde de acordurile diplomatice dintre Statele Unite, Rusia și China privind o soluție pașnică. Aceasta presupune că niciuna dintre cele trei nu își dorește un al treilea război mondial. În această mașină, Europa este doar un pasager.

Din păcate, natura lumii de astăzi nu este foarte diferită de cea din perioada în care civilizația era la început. Tehnologia s-a schimbat, desigur, dar natura oamenilor se bazează încă pe aceleași principii de forță sau slăbiciune; dependență sau capacitatea de a decide; factori de decizie sau adepți. Și toți banii din lume nu schimbă acest lucru.

