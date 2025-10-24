Noul șef al Statului Major al Forțelor Armate, generalul Fabien Mandon, a fost audiat pe 22 octombrie de Comisia de Apărare a Adunării Naționale cu privire la proiectul de lege al finanțelor pentru 2026, notează „Le Point” (Franța).

Comisia de Apărare a Adunării Naționale organizează o serie de audieri în această săptămână. După noul ministru al Forțelor Armate, Catherine Vautrin, și ministrul delegat al acesteia, Alice Rufo, marți, a fost rândul șefului Statului Major al Forțelor Armate (CEMA), generalul Fabien Mandon, miercuri, 22 octombrie. Aceasta a fost prima dată când succesorul lui Thierry Burkhard, aflat în funcție de la 1 septembrie 2025, a fost audiat de parlamentari.

Aviatorul, fost șef de cabinet al președintelui, a venit cu „un sentiment de urgență”. Generalul Fabien Mandon, desigur, a vorbit mai întâi despre Rusia, care „ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”. „Rusia nu ne poate speria dacă vrem să ne apărăm”, a explicat el, menționând raportul de putere covârșitor de care se bucură Uniunea Europeană, de exemplu: un raport de 4 la 1 în ceea ce privește populația, un PIB de peste 17 trilioane de euro față de puțin peste 1,3 trilioane de euro pentru Rusia etc. „Scara potrivită pentru a aborda provocările noastre este Europa”.

Franța are un rol de lider de jucat în conducerea altor țări europene. Acesta este motivul pentru care șeful Statului Major (CEMA) le-a cerut tuturor soldaților din forțele armate franceze să se pregătească „pentru un șoc în termen de trei până la patru ani”. Din 2017 până în 2025, bugetul forțelor armate a crescut de la 32 de miliarde de euro la puțin peste 55 de miliarde. Un efort semnificativ, cu siguranță, dar care, în realitate, nu poate decât să oprească hemoragia pe care au suferit-o forțele franceze în ultimii treizeci de ani.

După sosirea noilor echipamente (vehicule blindate, puști de asalt), 2026 va fi anul unei creșteri reale a efectivelor, cu mai multe muniții pentru mai mult antrenament și primele livrări de drone în număr mare. Această creștere a efectivelor necesită o masă mai mare. „Nu voi adopta un model (de armată) în care am fi de două ori mai numeroși”, a explicat Fabien Mandon, care s-a concentrat în schimb pe Rezervă, de asemenea o problemă de reziliență pentru națiune. Aceasta ar trebui să aibă 47.000 de rezerviști până la sfârșitul anului, cu obiectivul de 105.000 până în 2035. O cifră care ar reprezenta atunci o treime din efectivele actuale ale forțelor armate franceze. „Forțele armate funcționează datorită rezervei”, a subliniat șeful Statului Major, cu „tineri care vor să se înroleze”.

Prin urmare, va exista o „creștere a volumului, a zilelor de activitate și a răspunsurilor la toți cei care doresc să se angajeze”, asigură el. „Armatele nu vor fi 100% pregătite tot timpul; ne vom baza pe mobilizarea națiunii pentru a ne asigura procentele care ne lipsesc”. De asemenea, va fi acordată prioritate sănătății militare și îmbunătățirii capacităților de spitalizare.

Șeful Statului Major a criticat, de asemenea, cultura standardelor din Franța. „Standardele care se aplică sunt acolo pentru a ne ajuta, dar uneori ne împiedică”. De exemplu, construirea de camere care respectă standardele de acces pentru persoanele cu dizabilități în regimentele forțelor speciale... Franței nu-i mai place să își asume riscuri și „dacă nu ne asumăm riscuri, nu vom fi la înălțimea sarcinii”, avertizează Fabien Mandon. Prin urmare, o schimbare de mentalitate trebuie operată rapid.

Sursa: Rador Radio România