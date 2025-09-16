Partidul Tisza a devansat FIDESZ cu nouă puncte procentuale în rândul alegătorilor care vor merge la urne cu certitudine, conform unui sondaj de opinie realizat pentru ziarul „Népszava” de Institutul Publicus.

Cercetătorii au măsurat rezultate mai strânse în ceea ce privește rezultatul așteptat la alegerile din primăvara viitoare. Este semnificativ faptul că, cu cât o așezare este mai mare, cu atât locuitorii acesteia cred mai mult într-o schimbare de guvern în primăvară.

62% dintre toți respondenții sunt nemulțumiți de procesele care au loc în țară, 32% ar vota pentru Partidul Tisza, în timp ce 26% ar vota pentru alianța FIDESZ-KDNP (Partidul Popular Creștin Democrat), potrivit unui sondaj reprezentativ recent realizat pentru ziarul „Népszava” de Institutul Publicus, în perioada 8-12 septembrie, pe un eșantion de o mie de persoane.

Institutului Publicus menționează că, în stadiul actual s-ar forma un parlament cvadripartid, deoarece atât Convenția Demorată (DK), cât și Partidul Patria Noastră (Mi Hazánk) ar putea depăși pragul parlamentar, în timp ce Partidul Câinelui cu Două Cozi din Ungaria (MKKP) ar rămâne sub acest prag, chiar cu o diferență minimă.

În rândul alegătorilor siguri, Partidul Tisza conduce cu 37-31% față partidele de guvernământ, iar în rândul alegătorilor de partide acest procent este de 46-37% în favoarea Partidului Tisza. În prima categorie DK se bucură de un procent de 6%, Partidul Patria Noastră de 5%, Partidul Câinelui cu Două Cozi din Ungaria de 3%, în timp ce în a doua categorie popularitatea DK se află la un procent de 7%, a formațiunii de extremă dreapta de 6%, iar a MKKP de 4%. Conform sondajului, sprijinul pentru Partidul Socialist Ungar (MSZP), pentru formațiunile Jobbik, Dialog pentru Ungaria și Politica Poate Fi Altfel (LMP) este incomensurabil.

Aproape jumătate dintre respondenți ar fi mulțumiți dacă guvernul ar cădea în primăvara viitoare, în timp ce doar o treime insistă asupra continuării NER (denumirea unei comunități politice autoproclamate, create de FIDESZ, după 2010, n.red). Însă nu este surprinzător că 98% dintre susținătorii guvernului ar fi bucuroși dacă actualul regim ar rămână, în timp ce același procent de susținători ai Partidului Tisza ar schimba guvernul. În ceea ce privește alegerile viitoare, este grăitor faptul că fiecare al 14-lea fanatici ai celorlalte partide au susținut că: continuitatea ar fi mai bună, în schimb 90% dintre aceștia consideră că actualul guvern trebuie să plece și, deși aproape jumătate dintre nehotărâți nu au adoptat o poziție, dar și așa, 7% dintre cei care au răspuns pledează cu bucurie pentru o schimbare de guvern. Desigur, dorința, realitatea este diferită: cercetătorii au măsurat rezultate mult mai strânse în ceea ce privește rezultatul posibil la alegerile din primăvara următoare. Potrivit a 40% dintre toți respondenții, se așteaptă o schimbare de guvern, în timp ce 37% cred într-o nouă victorie a NER. Majoritatea susținătorilor FIDESZ-KDNP sunt încrezători, 87% dintre ei cred că totul va rămâne așa cum a fost, și doar unul dintre cei 33 de simpatizanți ai guvernului este pesimist în ceea ce privește rezultatul alegerilor viitoare. 85% dintre susținătorii Partidului Tisza se așteaptă la o „cădere portocalie”, dar potrivit fiecărui al 12-lea membru al Partidului Tisza, Viktor Orbán și partidul său nu vor reuși să fie înlocuiți. Printre simpatizanții celorlalte partide, 41% cred că guvernul va rămâne, iar 51% cred că acesta va cădea.

Situația este complet echilibrată printre cei indeciși: același număr dintre ei cred că NER va continua, precum și cei care se așteaptă la un nou guvern de opoziție.

Este semnificativ faptul că, cu cât o așezare este mai mare, cu atât locuitorii acesteia cred mai mult într-o schimbare de guvern în primăvară: în Budapesta, 55% cred că Orbán și partidul său vor fi forțați să intre din nou în opoziție după 16 ani, și doar jumătate din aceștia cred că actualul guvern va triumfa pentru a cincea oară consecutiv. În mod similar, majoritatea se așteaptă la o victorie a opoziției în reședințele de județ și în orașe, deși într-un procent mult mai mic - 42-33%, respectiv, 40-37% - în timp ce la sate tabăra FIDESZz-KDNP este aparent mult mai mare și mai încrezătoare. În așezările mai mici, 44% sunt siguri că actualul regim va rămâne în continuare și doar trei din zece cred că guvernul poate cădea.

Date similare

Măsurătorile Institutului Publicus arată o imagine similară cu rezultatele publicate de alte instituții de sondare a opiniei publice în ultimele zile. Joia trecută, Institutul Idea a prezentat cea mai recentă cercetare a sa, conform căreia 48% dintre alegătorii siguri de partide ar vota pentru Partidul Tisza, care are astfel un avantaj de 9% față de FIDESZ-KDNP, iar în rândul tuturor alegătorilor, cea mai mare formațiune de opoziție devansează partidul de guvernământ cu 35-29%, conform măsurătorilor Idea, partidul lui Péter Magyar are în prezent cu o jumătate de milion de alegători mai mulți decât FIDESZ-KDNP - și, pe lângă cele două mari partide, și DK ar depăși pragul parlamentar de cinci procente.

Conform măsurătorilor publicate de Median miercurea trecută – făcute la solicitarea săptămânalului economic HVG – procentul celor care doresc o schimbare de guvern a scăzut de la 62% la 60%, iar Partidul Tisza a slăbit cu trei procente la nivelul întregii populații, dar și așa are un avantaj de 37-30% față de FIDESZ-KDNP, iar printre alegătorii siguri, susținerea formațiunii lui Péter Magyar este de 51%, depășind partidele de guvernământ cu 13%.

În urmă cu o săptămână, Institutul Závecz Research a măsurat un avans de 33-28% pentru Partidul Tisza, la nivelul întregii populații, iar în rândul alegătorilor partidelor cu vot sigur, un avantaj de 10% – 46-36 - pentru Partidul Tisza, atribuind 2,6 milioane de alegători partidului lui Péter Magyar și cu 400 de mii mai puțin partidelor de guvernământ. Conform sondajului, în rândul tuturor alegătorilor, Partidul Patria Noastră are un sprijin de 5%, DK și MKKP câte 4%. Cercetarea efectuată de Závecz Research a confirmat, de asemenea, că avantajul pentru Tisza este deosebit de mare în rândul celor sub 40 de ani, absolvenților și celor care locuiesc în Budapesta și reședințe de județ, și conduce în mod clar în rândul absolvenților de învățământ profesional, absolvenților de liceu și bărbaților. În același timp, FIDESZ are un avantaj semnificativ în rândul celor care au maxim 8 clase și în sate.

Săptămâna trecută, Centrul de Cercetare 21 a publicat, de asemenea, cele mai recente măsurători, conform cărora susținerea Partidului Tisza este de 34%, iar a FIDESZ de 26% la nivel întregii populații, în timp ce Partidul Tisza conduce cu 48-38 la sută dintre cei care își pot alege un partid. Datele au mai arătat că, printre celelalte partide, Partidul Patria Noastră are în prezent cele mai mari șanse de a accede în Parlament, fiind la 7% printre cei care știu pentru care partid își vor da votul și 5% printre alegătorii siguri, în timp ce DK a slăbit la 2% în ambele categorii.

Sursa: Rador Radio România