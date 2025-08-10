52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la UE nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% dintre participanții la sondaj sunt de părere că apartenența României la UE limitează prea mult independența națională.

Sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională în special: votanții PSD și AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat.

Consideră că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independenta națională mai ales: votanții PNL și USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și cei cu venit redus, potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research la comanda think-tankului Polithink în perioada 4 – 10 august 2025.

Studiul analizează pe larg percepția românilor pe marginea a două teme esențiale pentru viitorul țării: direcțiile de politică externă ale României și digitalizarea serviciilor publice.

"Evaluarea confimă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Pe de altă parte, declinări ideologice interne, fie ele autentice, fie asemănătoare cu narațiunile subversive unor puteri ostile Uniunii Europene, influențează opiniile românilor cu privire la raportul național-european", a declarat Remus Ștefureac – director INSCOP Research.