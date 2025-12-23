În rândul maghiarilor din Transilvania, Viktor Orbán este de departe cel mai popular politician din Ungaria, cu un nivel de încredere de peste 90%, în timp ce opoziția ungară are cote similare celor ale partidelor românești, scrie Hirado.hu.

Concluzia aparține unui sondaj de opinie publică realizat de SoDiSo Research din Cluj-Napoca și publicat de portalul de știri clujean de limbă maghiară Maszol.ro.

Concluziile sondajului realizat de Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) pentru Fundația Eurotrans au fost prezentate portalului amintit, într-un interviu publicat duminică, de primarul orașului Sfântu Gheorghe, Árpád Antal, care mai îndeplinește și funcția de director strategic al UDMR.

Potrivit acestuia, datele sondajului reprezentativ al populației adulte maghiare din Transilvania arată clar că maghiarii din Transilvania consideră important ceea ce se întâmplă la alegerile din Ungaria din primăvara viitoare și ceea ce urmează după aceea.

„Ca sociolog, analizând rezultatele cercetării, pot spune că Viktor Orbán este cel mai popular politician din Ungaria printre maghiarii din Transilvania: 92% dintre aceștia au o opinie favorabilă despre el”, a spus Árpád Antal.

În același timp, nivelul de neîncredere față de politicienii opoziției ungare este extrem de ridicat. „Este interesant de observat că nivelul de încredere în partidele de opoziție din Ungaria este aproximativ același cu cel în partidele din România, adică foarte scăzut”, a declarat directorul strategic al UDMR, citat de Maszol.ro. Conform sondajului, 80% dintre maghiarii din Transilvania cu cetățenie ungară ar participa cu siguranță sau probabil la alegerile din Ungaria, iar această rată este chiar mai mare în rândul celor înregistrați.

Maghiarii din Transilvania nu vor o schimbare de guvern în Ungaria

Peste 90% dintre maghiarii din Transilvania cu cetățenie ungară, care și-au exprimat opțiunea de partid, ar vota pentru FIDESZ, ceea ce este în concordanță cu faptul că aproximativ același număr ar dori ca Viktor Orbán să rămână premier.

Acest sprijin se datorează faptului că maghiarii din Transilvania apreciază politica națională promovată de Ungaria în ultimul deceniu și jumătate, care a contribuit la dăinuirea și prosperitatea pe pământul natal, a afirmat Árpád Antal.

Răspunzând la o întrebarea adresată de portalul Maszol.ro, sociologul Gergő Barna a confirmat că sondajul a fost realizat de compania de sondare a opiniei publice SoDiSo Research, la solicitarea Fundației Eurotrans, în perioada 6-22 noiembrie 2025, pe un eșantion de 1.225 de persoane.

Cercetarea este reprezentativă pentru populația adultă maghiară din Transilvania, iar rezultatele sunt valabile cu o probabilitate de 95% și o marjă de eroare de 2,9%. Ponderarea eșantionului s-a baza pe datele înregistrate la recensământul din România, din 2022, pe regiuni, tipuri de așezare, sex, vârstă și nivel de educație.

Sursa: Rador Radio România