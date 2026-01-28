Această mișcare vine în contextul în care majoritatea statelor Uniunii Europene își înăspresc politicile privind migrația, deși țări precum Italia, Grecia și Portugalia au optat pentru planuri similare în trecut, scrie „El Pais” (Spania).

Guvernul spaniol a anunțat că va aproba un program extraordinar de regularizare care va aduce beneficii la peste o jumătate de milion de străini care locuiesc deja în țară. Măsura, care urma să fie prezentată marți în această anexă Consiliului de Miniștri, prevede că cei eligibili vor fi cei care pot dovedi că au fost în Spania înainte de 31 decembrie anul trecut, nu au antecedente penale și au locuit în țară timp de cel puțin cinci luni la momentul depunerii cererii.

Anunțul vine într-un moment în care majoritatea statelor membre și Comisia Europeană au optat pentru înăsprirea politicilor lor de migrație și în contextul în care ascensiunea extremei drepte a dat un nou impuls retoricii anti-imigrație pe continent. Cu toate acestea, alte țări europene au adoptat măsuri similare pentru a garanta drepturile beneficiarilor, a răspunde unor situații neprevăzute precum pandemia de CoViD-19 sau a reduce presiunea asupra sistemelor lor birocratice. Acestea sunt câteva exemple.

Franța

Ultima regularizare majoră a imigranților în Franța a avut loc în 1997-1998, în timpul guvernării lui Lionel Jospin. Această inițiativă a permis unui număr de aproximativ 80.000 de imigranți fără acte să obțină statut legal. De atunci, politica de imigrare s-a concentrat pe procesele individuale de regularizare, utilizând instrumente administrative precum Circulara Valls (numită după ministrul de interne de atunci, Manuel Valls) din 2012 și, mai recent, Circulara Retailleau (numită după fostul ministru Bruno Retailleau).

În circulara sa, Retailleau le-a reamintit delegaților guvernamentali că „regularizarea nu este un drept”. „Recurgerea la acest mecanism trebuie să rămână excepțională”, a declarat el. De atunci, numărul regularizărilor a scăzut cu aproximativ 42%, conform datelor publicate de cotidianul „Le Monde” la sfârșitul anului 2025. Această scădere afectează aproape toate categoriile: regularizările din motive legate de muncă au scăzut cu 54%, la fel ca și regularizările pentru viața privată și de familie, care au scăzut cu 58%, sub 4.000. Doar regularizarea foștilor minori neînsoțiți [care au împlinit vârsta majoratului și sunt în formare profesională] a crescut.

Italia

În Italia, ultima regularizare majoră a migranților a avut loc în 2020 , sub al doilea guvern al lui Giuseppe Conte (o coaliție formată din Mișcarea Cinci Stele și Partidul Democrat de centru-stânga). Aceasta a primit 220.000 de cereri, în principal în domeniile muncii casnice, îngrijirii persoanelor dependente și agriculturii. Implementarea sa a fost controversată din cauza ineficiențelor administrative în procesarea cererilor și, de fapt, unele sunt încă în așteptare. În realitate, cel mai utilizat instrument în Italia de peste două decenii pentru legalizarea rezidenței străinilor este așa-numitul „decret privind fluxul de migrație”, care își propune să reglementeze intrarea imigranților pe baza cererii de forță de muncă.

Cel mai recent decret aprobat de guvernul liderei de extremă dreapta Giorgia Meloni anticipează intrarea a 500.000 de persoane între 2026 și 2028. Este un sistem extrem de criticat. În teorie, acesta implică străini care se află în prezent în afara Italiei și doresc să intre în țară, răspunzând solicitărilor angajatorilor de personal prin cote în sectoare specifice. Acest sistem a fost criticat pentru lipsa sa de transparență și neregulile sale. În realitate, este adesea o regularizare deghizată a celor care locuiesc deja ilegal în țară.

Portugalia

În 2020, guvernul portughez a anunțat un proces accelerat de regularizare pentru toți imigranții care așteaptă permise de ședere, în încercarea de a atenua impactul pandemiei de CoViD-19 și de a rezolva problemele birocratice care decurg din declararea stării de urgență. De această măsură, implementată de administrația prim-ministrului socialist António Costa, au beneficiat provizoriu peste 356.000 de persoane în acel an, potrivit cifrelor oficiale.

Măsura a acordat acces la servicii publice, cum ar fi asistența medicală și beneficiile de securitate socială. În 2024, conservatorul Luis Montenegro a înăsprit politica de imigrație a țării și a închis această cale rapidă de regularizare pentru sute de mii de imigranți pentru a „pune capăt anumitor mecanisme care au devenit un abuz excesiv al capacității noastre de a primi imigranți”, așa cum a susținut prim-ministrul. Recent, Portugalia a adoptat o politică dură și restrictivă. Guvernul a reformat legea imigrației pentru a îngreuna intrarea și reîntregirea familiei, o modificare convenită cu partidul de extremă dreapta Chega.

Grecia

În 2023, Parlamentul grec a aprobat cu o majoritate covârșitoare (262 din 300 de membri) o propunere de acordare a permiselor de ședere și de muncă pentru aproximativ 30.000 de imigranți, ca răspuns la deficitul de forță de muncă din țară, în special în sectoarele agriculturii, construcțiilor și turismului. Autoritățile au căutat, de asemenea, să combată ocuparea forței de muncă informale. Acest amendament a redus numărul de ani necesari pentru obținerea unui permis de muncă de la șapte la trei. Solicitanții erau, de asemenea, obligați să nu aibă cazier judiciar și să prezinte o ofertă de muncă. În 2024, peste 43.000 de imigranți au solicitat acest permis de muncă, conform datelor de la Centrul Mediteranean pentru Politici de Migrație și Azil. Grecia avea deja un program de regularizare a statutului imigranților care locuiseră în țară timp de cel puțin șapte ani, prin care acordase statut legal la peste 23.000 de solicitanți.

Belgia

Belgia se numără printre țările care favorizează în prezent reguli mai stricte privind imigrația, atât la nivel european, cât și național, înăsprind reglementările privind azilul și reîntregirea familiei în ultimii ani. „Epoca Belgiei ca destinație preferată pentru azil a luat sfârșit”, a declarat ministrul Azilului și Migrației, Anneleen Van Bossuyt, la mijlocul lunii ianuarie, anunțând o scădere de 13,1% a numărului de cereri de azil până în 2025, în urma formării guvernului de coaliție condus de prim-ministrul Bart De Wever din partidul naționalist flamand N-VA (același partid ca ministrul său al Migrației). Totuși, această politică a fost urmată și de predecesorul său, liberalul Alexander De Croo, care s-a confruntat cu una dintre cele mai extreme probleme din timpul mandatului său: în 2021, aproape 500 de imigranți fără acte au inițiat o grevă a foamei istovitoare, care a durat mai mult de 60 de zile, cerând legalizarea după ani de zile în care au trăit în umbră. Singurul lucru pe care l-au obținut a fost un angajament din partea guvernului – care a fost criticat de nenumărate ori și chiar condamnat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că nu a oferit cazare miilor de solicitanți de azil – că va analiza situația de la caz la caz.

Din punct de vedere istoric, Belgia, o țară a cărei poziție centrală în Europa și multiplele granițe o transformă într-un punct comun de tranzit și chiar într-un loc de reședință pentru migranți, a desfășurat doar trei campanii majore pentru regularizarea statutului imigranților fără acte. Prima a fost în 1974, când aproximativ 7.500 de lucrători străini care deveniseră fără acte au beneficiat de decizia țării, cu patru ani mai devreme, de a opri eliberarea permiselor de ședere persoanelor care au sosit în Belgia cu vize turistice, dar și-au găsit un loc de muncă. Abia două decenii mai târziu, în 1999, a avut loc a doua regularizare în masă, 40.000 de persoane obținând statut legal datorită unei modificări a legislației. Alte 25.000 au fost regularizate în 2009, ultima dată când un guvern belgian a aprobat o regularizare în masă.

Germania

La sfârșitul anului 2022, legea „dreptului de ședere prin oportunitate” a intrat în vigoare în Germania pentru o perioadă de trei ani. Noua reglementare, care a intrat în vigoare la sfârșitul anului 2025, a acordat posibilitatea legalizării statutului persoanelor care se aflau în țară de o anumită perioadă de timp și care nu fuseseră deportate din motive administrative sau umanitare. Aceste persoane se aflaseră anterior într-un fel de limbo juridic, fără permis de ședere și adesea confruntându-se cu restricții de muncă.

Regulamentul prevedea că doar cei care, la data de 31 octombrie 2022, locuiseră continuu în Germania timp de cel puțin cinci ani - aproximativ 137.000 conform cifrelor oficiale - puteau solicita permise de ședere temporară pentru o perioadă de 18 luni, care puteau fi apoi prelungite pe termen nelimitat în anumite condiții, cum ar fi demonstrarea unor cunoștințe de bază de limba germană și a unor venituri suficiente pentru a le garanta în mare măsură mijloacele de trai. Neîndeplinirea acestor cerințe ducea la revenirea la statutul lor ilegal după 18 luni.

În primul an și jumătate de la implementarea sa, dreptul de ședere pentru oportunități a fost acordat unui număr de peste 76.000 de persoane. Pe lângă cerința de rezidență, solicitanții nu puteau fi condamnați pentru o infracțiune sau să își denatureze în mod repetat identitatea sau naționalitatea. Membrii familiei apropiate care locuiau cu persoana căreia i s-a acordat rezidența primeau, de asemenea, același permis, chiar dacă nu se aflau în țară de cinci ani. Această măsură urmărea să încurajeze integrarea pe piața muncii și să clarifice identitatea migranților, lucru pe care guvernul german încercase să îl realizeze încă de la așa-numita criză a refugiaților din 2015, când peste un milion de imigranți fără acte intrase în țară.

Sursa: Rador Radio România