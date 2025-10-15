La reuniunea miniștrilor apărării NATO de miercuri, care are loc la Bruxelles, vor fi discutate noile nevoi de apărare ca răspuns la încălcările de către Rusia a spațiului aerian /al NATO/ și la sprijinul militar acordat Ucrainei.

Potrivit „El Diario” (Spania), nimeni nu poate spune că Spania este o problemă pentru NATO. Aceasta este opinia susținută în cercurile diplomatice în urma sugestiei președintelui american Donald Trump ca Spania să fie exclusă din NATO pentru refuzul de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB. Cu toate acestea, se admite că președintele american a atacat din nou guvernul spaniol înainte de reuniunea miniștrilor Apărării din NATO care va avea loc miercurea aceasta la Bruxelles, deși situația s-a relaxat oarecum luni între Trump și Sánchez. Această întâlnire va discuta noile nevoi de apărare în contextul încălcărilor de către Rusia a spațiului aerian NATO și al sprijinului militar acordat Ucrainei.

Deși ministrul Apărării, Margarita Robles, împreună cu alți membri ai cabinetului lui Pedro Sánchez, au încercat să dezamorseze controversa afirmând că Spania este un partener NATO „de încredere, responsabil și angajat”, realitatea este că vorbele lui Trump continuă să răsune pe coridoarele sediului NATO din Bruxelles. Aceasta în ciuda faptului că tratatele NATO nu includ un mecanism de excludere; doar articolul 13 prevede retragerea voluntară după cel puțin 20 de ani de apartenență la organizația de apărare.

Faptul că polemica seamănă mai mult cu o operetă trumpistă decât cu orice altceva este evident atunci când președintele SUA l-a căutat pe Pedro Sánchez după semnarea acordului de pace din Gaza pentru a-l mustra: „Spania, unde este Spania? Lucrezi la problema PIB-ului? Ne vom apropia, ne vom apropia, dar faci o treabă fantastică”.

Surse diplomatice recunosc că refuzul guvernului spaniol de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB îl face o țintă ușoară pentru atacurile lui Trump, dar insistă că credibilitatea Spaniei în cadrul organizației atlantice este incontestabilă.

Spania s-a angajat să atingă obiectivele privind capacitatea militară prin creșterea cheltuielilor de apărare la 2,1% din PIB. Prim-ministrul a avut un schimb de scrisori cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în care acesta a afirmat că Spania ar putea îndeplini aceste angajamente fără a fi nevoită să crească cheltuielile militare la 5% din PIB. Rutte a răspuns că „NATO este absolut convinsă că Spania va trebui să cheltuiască în total 3,5%” pentru a atinge obiectivele. Guvernul spaniol are acum termen până în 2029 pentru a îndeplini cerințele privind capacitatea de apărare la care s-a angajat față de NATO, deoarece un mecanism de monitorizare este planificat pentru acel an odată cu evaluarea inițială.

Ca dovadă a acestui angajament, guvernul spaniol evidențiază misiunile pe care Spania le-a desfășurat în diverse locuri din Europa. Printre acestea se numără misiunea de poliție aeriană din Marea Baltică, desfășurată din 2004 și care implică în prezent opt ​​avioane Eurofighter, o baterie antiaeriană în Letonia, un alt sistem de apărare aeriană Patriot în Turcia și un detașament radar în România, cu peste 1.700 de soldați desfășurați în aceste misiuni.

Reuniunea miniștrilor Apărării din NATO de miercuri își propune să proiecteze un sentiment de unitate în fața încălcărilor spațiului aerian de către Rusia din ultimele săptămâni. „Nu trebuie să subestimăm amenințarea din partea Rusiei, dar nici să supraestimăm capacitățile Rusiei. Deși Rusia nu este atât de puternică pe cât pretinde, rămâne profund periculoasă și de aceea este absolut esențial să ne asigurăm că suntem pregătiți”, a declarat Rutte luni, la cea de-a 71-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a NATO de la Ljubljana.

Această întâlnire va aborda primii pași către conceperea unei strategii de apărare colectivă, cu accent special pe noile capabilități de apărare aeriană și antirachetă necesare pentru a răspunde amenințării emergente reprezentate de drone.

Totuși, în fața unor poziții mai dure, precum cea a guvernului polonez, care a insistat să se tragă asupra aeronavelor rusești dacă spațiul său aerian este încălcat, NATO exclude modificări ale doctrinei și protocoalelor sale operaționale. Surse diplomatice indică faptul că NATO va continua să își mențină natura defensivă și va concepe un sistem de protecție anti-drone, în conformitate cu rolul de securitate comun al Alianței. Doborârea dronelor este o altă problemă. În acest caz, există aproape o unanimitate în rândul țărilor NATO că nu există nicio problemă cu doborârea lor, așa cum s-a întâmplat în incidentul din Polonia.

Miniștrii Apărării sunt așteptați, de asemenea, să reînnoiască sprijinul pentru Ucraina împotriva Rusiei. În acest sens, deși recunosc rolul de neînlocuit al NATO ca organizație defensivă, Uniunea Europeană este instituția cu cel mai mare spațiu de manevră, deși se așteaptă ca alianța militară să ofere expertiză tehnică și tehnologie pentru a avansa capacitățile defensive.

Sursa: Rador Radio România