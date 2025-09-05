Prim-ministrul britanic Keir Starmer îl primește pe prim-ministrul Pedro Sánchez în Downing Street pentru a semna un acord bilateral și a discuta situația din Ucraina și Gaza, relatează „El Periodico” (Spania).

Regatul Unit și Spania au marcat începutul unei noi etape în relația lor bilaterală miercuri, după anii turbulenți ai Brexitului. Prim-ministrul britanic Keir Starmer l-a primit pe prim-ministrul Pedro Sánchez în Downing Street, la doar trei luni după ce au ajuns la un acord privind viitorul Gibraltarului, primul în 300 de ani de istorie și al cărui tratat va elimina ultima barieră din Europa de Vest. Acordul pe această temă, precum și dorința guvernului laburist de a se apropia de Uniunea Europeană, au creat condițiile ideale pentru a consolida alianța dintre cele două țări în domenii precum economia și comerțul, precum și pentru a-și apropia pozițiile la nivel internațional.

Unul dintre principalele obiective ale întâlnirii a fost semnarea unui memorandum de înțelegere, un acord-cadru între cele două țări care stabilește bazele relației lor nu doar în sfera economică și comercială, ci și în alte domenii, cum ar fi drepturile sociale, turismul durabil, schimbările climatice și migrația și mobilitatea legală. Cele două părți s-au angajat să organizeze întâlniri anuale, conduse de miniștrii lor de Externe, pentru a-și consolida legăturile pe baza acestui memorandum și pentru a găsi căi de acțiune în probleme de interes reciproc.

„Ne aflăm aici pentru a semna un acord bilateral după toată munca grea pe care am depus-o în Gibraltar, așa că astăzi este o zi foarte importantă pentru mine și guvernul meu”, a declarat Starmer la scurt timp după ce l-a primit pe Sánchez. „Milioanele de oameni care vin din țara mea în a dumneavoastră și toate contactele comerciale, precum și contactul dintre oameni, sunt incredibile și cu adevărat neprețuite. Avem multe de discutat în ceea ce privește apărarea, Ucraina, situația globală și situația teribilă din Gaza”, a adăugat el. La rândul său, premierul spaniol i-a mulțumit liderului laburist pentru munca depusă în atingerea unui acord privind Stânca (denumirea folosită popular pentru Gibraltar - n.tr.)și a subliniat că cele două țări sunt aliniate în „dezbaterile globale”. La întâlnirea de miercuri – prima întâlnire bilaterală de acest fel între cele două țări în peste șapte ani – au participat și miniștrii de Finanțe ai ambelor țări, Carlos Cuerpo și Rachel Reeves, precum și reprezentanți ai unor companii strategice din sectoare precum apărare, energie regenerabilă, securitate cibernetică, telecomunicații și finanțe. Din partea spaniolă au participat companii precum Telefónica, Indra, Iberdrola și Aena, în timp ce partea britanică a fost reprezentată de IAG, companiile energetice BP și SSE și compania farmaceutică Haleon. Obiectivul principal este consolidarea unei relații comerciale de mare importanță pentru economiile ambelor țări, în special în domeniul turismului, în cazul Spaniei.

Întâlnirea a avut loc într-un context internațional instabil, posibilitatea de a obține o încetare a ostilităților în Ucraina și Gaza fiind încă o perspectivă îndepărtată. Cei doi lideri au menținut poziții diferite cu privire la cele două conflicte: pe de o parte, Starmer s-a angajat să majoreze cheltuielile pentru securitate și apărare la 5% din PIB pentru a face față amenințării din partea Rusiei - lucru respins de Sánchez la ultimul summit NATO - în timp ce prim-ministrul spaniol a adoptat o poziție mult mai fermă în condamnarea Israelului pentru asediul asupra Gazei, pe care marile organizații internaționale l-au descris drept genocid.

„Este adevărat că, în cadrul Uniunii Europene, există țări care sunt divizate în ceea ce privește modul de influențare a Israelului. Dar, în opinia mea, acest lucru este inacceptabil și nu putem continua așa dacă vrem să ne creștem credibilitatea în alte crize, cum ar fi cea pe care o trăim în Ucraina”, a declarat Sánchez într-un interviu acordat ziarului „The Guardian”, publicat cu puțin timp înainte de întâlnirea din Downing Street. „Rădăcinile acestor războaie sunt complet diferite, dar, în cele din urmă, lumea se uită la UE și, de asemenea, la societatea occidentală și se întreabă: 'De ce aplicați standarde duble când vine vorba de Ucraina și când vine vorba de Gaza?'”.

Sánchez speră că mesajul său va rezona mai puternic și în Regatul Unit, al cărui guvern și-a anunțat deja intenția de a recunoaște statul palestinian în această lună.

Atât Sánchez, cât și Starmer, doi dintre puținii lideri social-democrați rămași în Europa, și-au demonstrat angajamentul față de tranziția energetică și lupta împotriva schimbărilor climatice, o problemă care a deschis o fereastră de oportunități de afaceri pentru ambele țări. Convergența lor în această privință, însă, contrastează cu poziții mai opuse în alte probleme, cum ar fi imigrația.

Starmer a implementat o serie de măsuri pentru a reduce sosirile ilegale în Regatul Unit, în timp ce prim-ministrul spaniol a apărat rolul imigrației în dezvoltarea economică și socială a Spaniei.

