Prim-ministrul britanic Keir Starmer a semnat un acord în valoare de 10,74 miliarde de dolari cu Turcia pentru vânzarea a 20 de avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon de fabricație britanică, scrie „Kathimerini” (Grecia).

Ministrul turc al Apărării, Yașar Güler, a dezvăluit că Turcia va cumpăra un total de 44 de avioane Eurofighter: 20 de la Marea Britanie, 12 din Qatar și 12 din Oman.

Acordul vine în urma unui memorandum preliminar de înțelegere la care s-a ajuns în luna iulie între cele două țări pentru furnizarea a până la 40 de avioane Typhoon, cu consimțământul membrilor consorțiului european Eurofighter - Germania, Italia și Spania - format din companiile Airbus, BAE Systems și Leonardo.

Starmer a fost primit luni după-amiază la palatul prezidențial din Ankara, unde a fost întâmpinat de președintele turc Recep Tayyip Erdogan cu o ceremonie militară și salve de tun. Potrivit ziarului turcesc Hurriyet, Starmer a salutat garda de onoare cu formula în limba turcă „Merhaba asker” („Salut, soldat”).

Cei doi lideri și-au dat mâna în fața steagurilor celor două țări și i-au prezentat pe membrii delegațiilor lor, după care au purtat o discuție între patru ochi și au prezidat ulterior consultările extinse dintre cele două delegații.

Partea turcă a fost reprezentată de ministrul de externe Hakan Fidan, ministrul Apărării Yașar Güler, comandantul forțelor aeriene generalul Ziya Cemal Kadıoğlu, șeful statului major prezidențial Hasan Doğan, ambasadorul turc la Londra Osman Koray Ertaș, directorul de comunicare prezidențial Burhanettin Duran și consilierul pentru securitate națională Akif Çağatay Kılıç. După discuții și prânzul de lucru, cei doi lideri au participat la ceremonia de semnare a acordului.

Mixul 40-40-40 urmărit de Turcia

Potrivit unor informații planul Ankarei de a consolida Forțele Aeriene Turce include un „mix” 40-40-40: avioane Eurofighter, F-35 și KAAN de fabricație turcească.

În timpul recentului său turneu în Golf, Erdogan ar fi ridicat problema cumpărării de avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon la mâna a doua din Qatar și Oman. Reuters, citând o sursă anonimă, a relatat că Turcia este aproape de a semna un acord pentru a cumpăra 12 avioane Eurofighter din cele două țări.

Vânzarea de aeronave la mâna a doua necesită permisiunea consorțiului Eurofighter, care este format din Regatul Unit, Germania, Italia și Spania.

Turcia a semnat deja un memorandum cu Marea Britanie pe 23 iulie pentru achiziționarea de aeronave Eurofighter. Londra a fost unul dintre principalii susținători ai Turciei în depășirea obiecțiilor Germaniei față de vânzarea avioanelor de vânătoare.

Agenda Erdogan-Starmer

Șeful Direcției de Comunicare a președinției turce, Burhanettin Duran, a declarat că la întâlnire se va discuta despre relațiile strategice dintre Turcia și Regatul Unit, care se bazează pe o alianță strânsă, precum și evoluțiile regionale și internaționale actuale. Agenda discuțiilor include, printre altele, evoluțiile din Gaza, războiul din Ucraina, cooperarea mai largă în domeniul apărării, comerțul bilateral etc.

Keir Starmer este însoțit la Ankara de secretarul Apărării al Regatului Unit, John Healey, și de șeful Forțelor Aeriene Regale, mareșalul Harv Smith.

