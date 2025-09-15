Exclusiv: premierul condamnă atacurile împotriva poliției, intimidarea rasistă a minorităților și folosirea steagului pentru a insufla frică, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).

Marea Britanie nu va „ceda niciodată” în fața protestatarilor de extremă dreapta care folosesc steagul Angliei ca acoperire pentru violență și pentru a insufla frică, a declarat Keir Starmer, condamnând atacurile împotriva polițiștilor și hărțuirea rasistă.

Premierul a spus că steagul Sfântului Gheorghe „reprezintă țara noastră în diversitatea ei” și că nu va tolera ca oamenii să fie „intimidați pe străzile noastre din cauza originii lor sau a culorii pielii”.

Parlamentari și grupuri antifasciste l-au îndemnat pe premier să ia poziție împotriva retoricii celui mai mare protest naționalist din ultimele decenii, organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson (numele real Stephen Yaxley-Lennon).

Presiunea asupra Downing Street de a apăra mai ferm diversitatea a venit după zece zile de nemulțumire larg răspândită în rândul parlamentarilor față de gestionarea demisiei Angelei Rayner, remanierea guvernamentală ce a urmat și demiterea ambasadorului SUA, Peter Mandelson, pentru legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Premierul îl va primi pe Donald Trump într-o vizită de stat în această săptămână, ocazie în care Starmer se așteaptă să fie chestionat cu privire la modul în care a gestionat cazul Mandelson și punctele de atac ale dreptei.

În primul său comentariu despre marșul de sâmbătă, Starmer a spus duminică faptul că există un drept la protest pașnic, dar violența și intimidarea sunt inacceptabile, condamnând totodată acapararea steagului Sfântului Gheorghe de către protestatarii de extremă dreapta, anti-imigrație.

„Oamenii au dreptul la protest pașnic. Este un element central al valorilor țării noastre”, a spus premierul într-o declarație pentru The Guardian. „Dar nu vom accepta atacuri asupra polițiștilor care își fac datoria și nici ca oamenii să se simtă intimidați pe străzile noastre din cauza originii sau a culorii pielii lor”.

El a adăugat: „Marea Britanie este o națiune construită cu mândrie pe toleranță, diversitate și respect. Steagul nostru reprezintă țara noastră diversă și nu îl vom ceda niciodată celor care îl folosesc ca simbol al violenței, fricii și diviziunii.”

Poliția a estimat că între 110.000 și 150.000 de oameni au participat la evenimentul de sâmbătă, unde a vorbit și Elon Musk. Musk le-a spus celor adunați că „violența este inevitabilă” și că „ori ripostezi, ori mori”.

El a afirmat: „Chiar cred că trebuie să existe o schimbare de guvern în Marea Britanie. Nu putem – nu mai avem încă patru ani, sau cât mai este până la următoarele alegeri, e prea mult. Trebuie să se facă ceva. Trebuie dizolvat parlamentul și organizat un nou vot.”

Comentariile ferme ale lui Starmer ar putea liniști unele temeri din Partidul Laburist, unde au existat preocupări crescânde că premierul nu a făcut destul pentru a contracara atacurile dreptei.

Totuși, caucusul parlamentarilor de culoare, condus de deputata laburistă Dawn Butler, a emis o declarație prin care condamnă „rasismul, abuzurile și ura anti-imigranți” și cere o conducere mai puternică pe această temă.

„Guvernul trebuie să dea dovadă de leadership. Trebuie să ia măsuri urgente pentru a reduce tensiunile, trebuie să denunțe și să combată retorica și comportamentele rasiste oriunde apar și să trateze mult mai serios amenințarea reprezentată de extrema dreaptă – pe care poliția a identificat-o drept cea mai rapidă amenințare în creștere din Marea Britanie”, se arată în declarație.

Alți parlamentari au emis propriile condamnări ferme pe rețelele sociale, printre care fosta ministră din cabinetul din umbră Rosena Allin-Khan și noii parlamentari Lizzi Collinge, Kevin McKenna și Ben Goldsborough. McKenna a condamnat în special discursul lui Musk la miting, descriindu-l drept „un apel la violență împotriva statului britanic, venit din partea unui cetățean străin care controlează o mare mașinărie de propagandă, concepută pentru a monetiza ura”.

Înainte de marș, grupul antifascist Hope Not Hate i-a trimis premierului o scrisoare prin care îi cerea să condamne public retorica rasistă tot mai accentuată. Cererea a fost susținută de mai mulți parlamentari de rang înalt, care au spus că Partidul Laburist are datoria de a contracara extremismul de dreapta în creștere.

