Dezbaterea privind competitivitatea UE se încinge pe măsură ce diverse țări își adaugă propriul ingredient la rețetă înaintea reuniunii miniștrilor industriei, scriu Barbara Moens și Alice Hancock în „The Financial Times” (Marea Britanie).

Context: Revigorarea economiei stagnante a UE e o prioritate-cheie pentru Bruxelles, însă părerile despre modul în care acest lucru ar trebui realizat diferă. Franța susține protejarea industriei europene prin clauze de tip „Cumpără European”, în vreme ce țările cu o orientare economică mai liberală preferă aprofundarea pieței unice deja existente.

Un alt element al dezbaterii îl reprezintă subvențiile industriale și cine ar trebui să beneficieze de ele.

Suedia, împreună cu alte nouă țări, inclusiv Olanda, Franța și Germania, s-a așezat în fruntea eforturilor de a contura un propus „Fond European al Competitivității” de 409 miliarde de euro, un element-cheie al următorului buget UE, valabil din 2028.

Printr-un document consultat de FT țările solicită criterii stricte pentru alocarea fondurilor, astfel încât să se „genereze valoare adăugată europeană și să se răspundă deficiențelor de piață, punându-se accent pe promovarea inovației și pe stimularea productivității”.

Totuși, țările mai mici și mai sărace din UE nu doresc să se condiționeze excesiv finanțarea, preferând să se mențină criterii mai generale. Ele se tem că în caz contrar vor pierde în fața țărilor mai bogate, care dispun deja de cercetare avansată și firme „start-up”.

Cele 10 țări resping în document aceste argumente, afirmând că scopul fondului e de a asigura menținerea UE în postura de jucător global, iar alte politici și fonduri de coeziune au drept obiectiv consolidarea „competitivității generale a Uniunii”.

Miniștrii vor mai discuta și un alt document, semnat de Finlanda, Estonia, Irlanda, Letonia, Slovenia, România și Cehia, privind o „politică de concurență mai eficientă”. Acesta se opune relaxării generale a regulilor de fuziune în vederea consolidării companiilor europene, măsură propusă de Comisie.

„Dimensiunea în sine nu ar trebui să fie obiectivul principal”, scriu țările.

Ministrul economiei din Finlanda, Sakari Puisto, a declarat pentru FT că țara lui va sublinia „importanța unei politici independente și eficiente de concurență a UE” la întrunirea de azi. „Consolidarea competitivității Europei e mai importantă ca niciodată”, a precizat el.

Liderii UE urmează să discute competitivitatea economică a blocului și modalități de îmbunătățire la următoarea lor reuniune din martie.

Sursa: Rador Radio România