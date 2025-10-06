Prima dată am văzut Kievul, în 2007, la 23 de ani, când am ajuns acolo ca delegată a unei asociații de studenți. Atunci era mult mai multă liniște, atât în Ucraina, cât și la est de România. Kiev în septembrie 2025, a fost o experiență diferită.

Dinspre strada principală a Maidanului, dacă privești în față, se vede partea de sus a ”Arcului Prieteniei”, (în prezent Arcul Independenței), situat în planul îndepărtat. În anii ’80, când Moscova se decisese să împânzească orașul cu simboluri sovietice de tip colos, asta era și ideea: să poată fi văzute mai ales din punctele centrale.

În 2007, când am văzut prima dată arcul din parc, mi se părea cumva neterminat și eram convinsă că nu așa fusese planul inițial. Nu semăna cu nimic din ce era în jur în peisaj. Asta pentru că era (și este încă) în opoziție cu parcul și cu atmosfera din jur. Aleile largi, castanii înalți și calmi, Niprul care se vede în depărtare și rondurile îngrijite arătau burghez, în total contrast cu orice element de origine sovietică.

Mereu mi s-a părut că parcurile din Kiev nu seamănă cu nici un parc ce am văzut în Moscova sau în alte părți din Rusia. Asta pentru că Kiev-ul păstrează o personalitate arhitecturală diferită, iar toate monumentele simbolice construite de ruși acolo, deși sunt vizibile și au devenit în timp simboluri ale orașului, au rolul de a sări în ochi și mi s-au părut mereu ostentative.

