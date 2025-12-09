„Statele Unite rămân un aliat important, Statele Unite rămân un partener economic important, dar Europa noastră trebuie să fie suverană”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, relatează „Le Figaro” (Franța).

Uniunea Europeană nu poate accepta o „amenințare de interferență”, a declarat luni președintele Consiliului European, António Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care este extrem de critică la adresa europenilor. „Ce nu putem accepta este această amenințare de interferență în viața politică a Europei”, a declarat el în timpul unui discurs la Institutul Jacques Delors. „Statele Unite nu pot înlocui cetățenii europeni pentru a alege partidele bune și partidele rele”.

Administrația Trump a publicat vineri un document care îi redefinește „Strategia de securitate națională”. Acest text, a cărui publicare a fost foarte așteptată, oficializează ofensiva lansată de Washington în ultimele luni împotriva continentului european. Textul vizează, la grămadă, instituțiile europene „care subminează libertatea politică și suveranitatea”, politicile de imigrație, „cenzura libertății de exprimare și reprimarea opoziției politice, prăbușirea ratei natalității și pierderea identităților naționale și a încrederii în sine” în Europa. „Avem diferențe în viziunea noastră asupra lumii, dar asta depășește acest lucru”, a subliniat Antonio Costa luni.

„Această strategie continuă să vorbească despre Europa ca despre un aliat. Este în regulă, dar dacă suntem aliați, trebuie să acționăm ca aliați”. „Ne respectăm unii altora suveranitatea”. „Statele Unite rămân un aliat important, Statele Unite rămân un partener economic important, dar Europa noastră trebuie să fie suverană”, a concluzionat el. Încă din februarie anul trecut, vicepreședintele american, JD Vance, îi consternase pe germani și, în general, pe europeni, în timpul unui discurs la München în care a afirmat că libertatea de exprimare „scade” pe continent.

