Washingtonul revendică, se pare, exclusivitatea asupra gazelor naturale care vor ajunge în Ucraina prin Grecia, iar preocuparea în această etapă se concentrează asupra gazelor direct concurente din Azerbaidjan, care intră în Grecia prin conducta TAP.

În contextul acordului comercial încheiat de Atlantic-See LNG (o companie nou-constituită de grupurile grecești DEPA - Aktor) cu compania ucraineană Naftogaz, acord semnat duminica trecută la Atena, în prezența președintelui Zelenski, SUA s-ar fi opus în cursul weekendului trecut ca prin Grecia și Coridorul Vertical să fie transportate și gaze azere către Ucraina, relatează „Kathimerini” (Grecia).

Problema, care, conform informațiilor, a ajuns și la Palatul Maximou (sediul guvernului grec – n. trad.), a fost în cele din urmă tranșată după ce Grecia s-a angajat să recurgă la gazul azer doar ca ultimă soluție, astfel încât să poată fi pus în aplicare fără impedimente acordul pe care Atlantic-See LNG Trade l-a semnat cu Naftogaz cu privire la livrările de GNL american în perioada decembrie 2025 și martie 2026, precum și la livrările care vor urma în cadrul contractului pe termen lung pe care compania greacă l-a semnat cu compania americană Venture Global.

Conducta Tap este în vizor

În cazul în care, de exemplu, o cantitate de GNL american pe care Atlantic-See LNG Trade o are planificată pentru piața ucraineană întârzie din orice motiv - lucru care nu poate fi exclus - sau în cazul în care, din motive tehnice, nu există timpul necesar pentru regazeificarea cantității respective, compania greacă, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale față de Naftogaz, va putea să înlocuiască această cantitate din alte surse pe care DEPA le are la dispoziție, inclusiv gaz azer. Astfel, problema care a apărut și pe care partea greacă o atribuie unei neînțelegeri, pare să fi fost deocamdată închisă.

Însă problema ridicată în legătură cu originea gazelor care vor ajunge în Ucraina ridică semne de întrebare cu privire la poziția pe care SUA o va avea față de noul produs transfrontalier „Ruta 3”, planificat de operatorii sistemelor de transport din Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina, împreună cu ICGB, operatorul independent al conductei interconectoare Grecia-Bulgaria. „Ruta 3” vizează livrări de gaze azere către Ucraina prin Coridorul Vertical din punctul de interconectare al conductei ICGB cu conducta TAP. Prin acest punct, Bulgaria primește, la rândul ei, un miliard de metri cubi de gaze azere care ajung în Grecia prin TAP. Compania greacă a rezervat deja cantitatea respectivă, iar 8 miliarde de metri cubi de gaze azere ajung în Italia prin Grecia.

Gazele transportate prin TAP, o conductă construită în cadrul diversificării surselor UE în raport cu Rusia, reprezintă în prezent o sursă importantă de aprovizionare pentru Grecia, dar și pentru Europa, preconizându-se o dublare a capacității conductei.

În efortul de decuplare totală de gazele rusești, acum, pe lângă conducta Turkstream, care ar putea constitui o cale pentru intrarea gazelor rusești prin Turcia în Europa, pare a fi luată în vizor și conducta Tap, deoarece Azerbaidjanul importă gaze rusești, chiar dacă în cantități reduse după 2023. Ca răspuns la aceste suspiciuni exprimate de unele state membre, instituțiile UE răspund că, chiar și în cazul în care Azerbaidjanul importă gaze rusești, conducta prin care trece gazul azer pentru a ajunge în Europa nu este conectată la rețeaua locală și, din punct de vedere tehnic, nu poate avea loc nicio interferență. Baku, la rândul său, alocă importurile de gaze rusești pentru nevoile pieței interne, care ar înregistra deficite în lipsa lor, astfel încât să poată menține fluxurile de export către Europa.

Sursa: Rador Radio România