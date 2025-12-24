Administrația președintelui Donald Trump a declanșat o nouă confruntare cu Uniunea Europeană, anunțând marți sancțiuni care vizează cinci personalități europene implicate în reglementarea industriei tehnologice și combaterea dezinformării online.

Măsura, care presupune interdicția de intrare pe teritoriul Statelor Unite, a fost justificată de Washington drept un răspuns la ceea ce numește „cenzură” exercitată în detrimentul intereselor americane.

Cea mai cunoscută figură vizată este francezul Thierry Breton, fost comisar european pentru piața internă între 2019 și 2024 și unul dintre principalii promotori ai Regulamentului european privind Serviciile Digitale (DSA). Potrivit Departamentului de Stat, acțiunile celor sancționați ar fi făcut parte dintr-un efort concertat de a constrânge platformele americane să limiteze opinii considerate legitime în Statele Unite.

Secretarul de stat Marco Rubio a acuzat pe rețeaua X existența unui „complex industrial mondial al cenzurii”, afirmând că „ideologii europeni” încearcă de mult timp să forțeze companiile americane de tehnologie să se conformeze unor reguli care afectează libertatea de exprimare. „Administrația Trump nu va mai tolera aceste acte flagrante de cenzură extrateritorială”, a transmis Rubio.

Thierry Breton a respins acuzațiile și a reacționat dur, vorbind despre un „val de macartism” în Statele Unite, într-o trimitere directă la vânătoarea de vrăjitoare anticomunistă din anii ’50. El a subliniat că DSA a fost adoptat democratic, cu sprijinul a 90% dintre eurodeputați și al tuturor celor 27 de state membre. „Cenzura nu este acolo unde credeți că este”, le-a transmis Breton „prietenilor americani”.

Poziția fostului comisar a fost susținută public de guvernul francez. Ministrul de externe Jean-Noël Barrot a condamnat ferm interdicțiile de viză, afirmând că „popoarele Europei sunt libere și suverane” și că regulile care guvernează spațiul digital european nu pot fi impuse din exterior. El a apărat din nou DSA, arătând că legislația nu are efecte extrateritoriale și urmărește doar ca ceea ce este ilegal offline să fie ilegal și online.

Pe lângă Breton, sancțiunile îi vizează pe Imran Ahmed, directorul Centre for Countering Digital Hate din Regatul Unit, Clare Melford, conducătoarea Global Disinformation Index, precum și pe Anna-Lena von Hodenberg și Josephine Ballon, reprezentante ale ONG-ului german HateAid. Toți sunt activiști sau experți implicați în combaterea dezinformării și a discursului instigator la ură în mediul online.

Măsura vine într-un context mai larg de ofensivă politică a administrației Trump împotriva reglementărilor europene din domeniul tehnologiei. Washingtonul a reacționat vehement în special după amenda de 140 de milioane de dolari aplicată de UE rețelei X, deținută de Elon Musk, sancțiune descrisă de Marco Rubio drept un „atac asupra tuturor platformelor tehnologice americane și a poporului american”.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump a intensificat criticile la adresa Europei. Noua Strategie de securitate națională a SUA vorbește despre o „civilizație europeană în declin”, acuzând instituțiile UE că subminează libertatea politică și suveranitatea, dar și politicile de imigrație sau scăderea natalității. În acest climat, discursul vicepreședintelui JD Vance de la München, din februarie, în care a susținut că libertatea de exprimare este îngrădită în Europa, a amplificat tensiunile transatlantice.

În paralel, Departamentul de Stat a anunțat încă din luna mai restricții de viză pentru străinii acuzați că „cenzurează americanii”, iar un memoriu recent, citat de presa americană, indică posibile limitări suplimentare pentru vizele de muncă din sectorul tehnologic, în special pentru specialiștii în moderarea conținutului. Rețeaua International Fact-Checking Network a avertizat deja asupra impactului acestor măsuri, exprimându-și „profunda îngrijorare”.

Conflictul deschis dintre Washington și Bruxelles în jurul reglementării spațiului digital riscă astfel să devină unul structural, la intersecția dintre libertatea de exprimare, suveranitatea legislativă și puterea tot mai mare a marilor platforme tehnologice.