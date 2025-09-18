Începând cu 30 septembrie, Statele Unite vor ridica restricțiile privind călătoriile fără viză pentru toți cetățenii maghiari, a anunțat marți, la Budapesta, Péter Szijjártó, informează hirado.hu.

Potrivit unui comunicat dat publicității de Ministerul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, șeful diplomației ungare a declarat că fostul președinte american Joe Biden și administrația sa au considerat Ungaria drept un inamic, iar relațiile bilaterale au ajuns la un punct scăzut, dar odată cu victoria lui Donald Trump, situația „s-a schimbat radical” și de atunci „a început o epocă de aur” în relațiile dintre cele două țări.

„Administrația Biden a îngreunat extrem de mult călătoriile cetățenilor ungari în Statele Unite, ceea ce acum s-a terminat. În urma negocierilor dintre cele două guverne, toți cetățenii ungari vor face parte din nou din Programul Visa Waiver, astfel pot călători fără viză în SUA începând cu 30 septembrie. ESTA (Electronic System for Travel Authorization) va fi din nou valabil timp de doi ani și va permite intrări multiple pentru toți cetățenii maghiari pe parcursul perioadei de doi ani”, a anunțat Péter Szijjártó, care a subliniat: Aceasta este o altă realizare importantă de la preluarea mandatului de către Donald Trump, în ianuarie anul acesta, pe lângă creșterea investițiilor americane în Ungaria și ridicarea sancțiunilor politice. Cooperarea nu mai înseamnă ostilitate, de a da lecții, ci prietenie, respect reciproc și cooperare fructuoasă”.

Sursa: Rador Radio România