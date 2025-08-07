Joi, după săptămâni de tergiversare, Ucraina a numit un oficial anticorupție presupus independent în funcția de director al Biroului de Investigare a Infracțiunilor Economice, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

În acest fel, Ucraina se aliniază condițiilor pentru continuarea ajutorului financiar crucial din partea Occidentului. Decizia vine la doar câteva zile după ce autoritățile ucrainene au schimbat direția și au restabilit independența a două organisme anticorupție cheie, cedând protestelor stradale și presiunilor europene.

Miercuri, prim-ministrul Iulia Sviridenko a anunțat pe rețelele de socializare numirea lui Oleksandr Țivinski în funcția de șef al Biroului de Securitate Economică (BEB), la o lună după un refuz al guvernului, care a stârnit critici vehemente.

„Este important ca relațiile economice din Ucraina să nu fie distorsionate de tertipuri obscure și ca întreprinderile să se poată baza pe respectul statului”, a declarat ea.

UE a salutat imediat această „reformă crucială” menită să „faciliteze procesul de aderare” a Ucrainei, prin vocea comisarului său pentru extindere, Marta Kos.

BEB a fost creată în 2021 pentru a combate economia subterană și evaziunea fiscală, dar a fost acuzată de extorcare de fonduri.

Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional, principalii susținători economici ai Kievului în fața invaziei rusești, au desemnat reforma BEB - al cărui director este ales în urma unui concurs la care participă experți internaționali - drept una dintre condițiile pentru continuarea ajutorului financiar.

Dl. Țivinski, cunoscut pentru conducerea mai multor anchete de mare anvergură, a câștigat concursul la sfârșitul lunii iunie, dar guvernul a refuzat să-l numească în ultimul moment, invocând legături familiale cu Rusia.

Această decizie a fost denunțată de activiști anticorupție și de membri ai parlamentului, unii susținând că președintele Volodimir Zelenski s-a aflat în spatele blocării candidaturii sale din cauză că nu-l putea controla.

Potrivit dnei Sviridenko, dl. Țivinski a făcut un test cu detectorul de minciuni pentru a risipi suspiciunile cu privire la presupusele sale legături cu Moscova.

Confruntată cu invazia rusească de trei ani, Ucraina își propune să adere la Uniunea Europeană, care îi oferă un ajutor economic și militar semnificativ și a lăudat în repetate rânduri Kievul pentru reformele implementate în ciuda războiului.

Cu toate acestea, unii diplomați europeni au deplâns recent încetinirea, sau chiar oprirea, acestor reforme de când a ajuns la putere la Washington în ianuarie Donald Trump, care nu pune presiune pe Kiev în această chestiune, spre deosebire de predecesorul său, Joe Biden.

Sursa: Rador Radio România