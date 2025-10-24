O firmă din Suedia a cumpărat proiectul pentru cea mai mare unitate de stocare a energiei din Europa de Est. Proiectul de stocare a energiei în baterii (BESS) are o capacitate de 202 MW/404 MWh.

Un beneficiar al vânzării este partener de afaceri cu energie în trei firme cu fata lui Rădulescu „Mitralieră” și cu fiul lui Govor de la Satu Mare.

Conform listei cu avizele tehnice de racordare (ATR) și contractele de racordare (CR) emise pentru instalații de producere energie electrică din surse regenerabile din octombrie 2024 este vorba despre Instalația de Stocare Oarja, o baterie cu o putere de 202,4 MW, cu evacuare în stația 220.110 kV Pitești.

Dosarul investiției este al unei companii fondate acum doi ani, din Argeș, Energy To The Last Drop SRL, controlată, potrivit Termene.ro, de trei oameni de afaceri români, Ștefănescu Daniel-Florin (51%), Burghelia Valerica (39%) și Păun Iris Iulia (10%).

