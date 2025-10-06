În Italia, la Livorno, s-a desfășurat în weekend summitul despre „Remigrare”, la care au participat membri ai Ligii care candidează pentru Consiliul Regional, dar și reprezentanți ai extremei drepte europene.

„Este o invazie. Iar invadatorul merge într-un pământ care nu e al său – al nostru – și își impune propria identitate”, citează publicația regională „Corriere Fiorentino” refrenul acestei adunări pestrițe numite „Remigration Summit 2025” și desfășurate sâmbătă la Grand Hotel Palazzo din Livorno. Ziua a fost marcată și de un mic protest – câteva zeci de manifestanți, în timp ce majoritatea stângii locale se afla la Roma, la manifestația pentru Gaza – care scandau de pe faleza orașului: „afară fasciștii din Livorno”.

Răspunsul la acest refrenul privind invazia, potrivit fostului general Roberto Vannacci, liderul Ligii în Toscana, se numește „remigrare”, adică „trimiterea înapoi în țările lor a celor care nu se conformează legilor, identității și rădăcinilor noastre”.

În interior, evenimentul era condus de Andrea Ballarati și Lorenzo Gasperini din Cecina, doi dintre tinerii „guru” italieni ai remigrării. Primul l-a atacat pe președintele Consiliului Regional, Antonio Mazzeo, care declarase evenimentul neconstituțional: „Dovada democrației noastre este că ținem conferința în cel mai deplin calm”.

Printre participanți se aflau numeroși invitați străini – reprezentanți ai dreptei radicale din Germania, Ungaria, România și Spania –, militanți ai Ligii din toată Italia, tineri ai Fratelli d’Italia, dar și asociația Teseo Tesei (nume dat după un membru al formațiunii Xª MAS), organizatoare împreună cu Liga. Au fost prezenți și mai mulți candidați ai Ligii la alegerile regionale din Toscana.

Claudiu Stănășel, cap de listă la Prato, născut în România și naturalizat italian, a spus: „Trebuie trimiși acasă toți străinii care comit infracțiuni. Promit că, dacă voi comite o infracțiune, voi pleca singur.”

Federico Pazzaglia și Laura Petreccia, candidați la Livorno, au adăugat: „Stânga vrea să ne limiteze libertatea de expresie, dar singura limită ar trebui să fie aceea de a nu jigni. De exemplu, când Kirk a spus că Michelle Obama are creierul mai mic decât albii, a greșit.”

Cei care candidează par precauți. În afara hotelului, contestatarii ridică tonul, doi militanți răspund cu gesturi obscene și tensiunea crește. Un tânăr leghist venit din Veneto explică: „Nu trebuie remigrați cei care comit infracțiuni, problema sunt musulmanii. Ei trebuie să se întoarcă acasă, toți.”

Una dintre „vedetele” zilei a fost catalana Ada Luch: „Imigranții ne violează și ne bat. Noi, femeile, suntem în siguranță doar dacă avem lângă noi un bărbat european care să ne protejeze”.

A urmat parlamentarului român Mihail Neamțu, care s-a prezentat ca „legionar român”, dar îmbrăcat ca un chelner și care părea speriat de ziariști: „Ești de stânga?”, a întrebat chiar și un operator TV. „Liga, până acum câțiva ani, ne ataca pe noi, românii? – e în regulă să fie criticat cine comite infracțiuni, dar noi suntem un popor de mari muncitori. Și, cel mai important, suntem creștini”.

În fața unei audiențe de aproximativ o sută de persoane – mulți purtând insigne cu Alberto da Giussano, pantaloni cu manșetă întoarsă și chiar un tânăr în smoking, la amiază – a luat cuvântul generalul Marco Bertolini, vorbind despre „înlocuirea etnică”: „În Italia există un interes egoist de a evita parentalitatea”, a spus el, lăudând un coleg străin cu doisprezece copii.

La rândul său, Vannacci a denunțat „rasismul invers” al candidatei stângii Antonella Bundu, a propus „platforme de filtrare pentru străini în afara spațiului Schengen” (aluzie la lagărele libiene?) și a încheiat cu tema reîntregirii familiale: „Sunt de acord că este un drept. Dar eu o promovez la ei acasă – plătesc chiar și biletul de întoarcere”.