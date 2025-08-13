Liderii țărilor Uniunii Europene au subliniat marți necesitatea ca ucrainenii să-și poată „decide viitorul”. Această declarație vine cu trei zile înainte de întâlnirea dintre președintele american, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin.

Uniunea Europeană, care depune eforturi de câteva zile pentru a se asigura că vocea Kievului este auzită înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a insistat marți, 12 august, asupra necesității ca ucrainenii să-și poată „decide viitorul”, scrie „France 24” (Franța).

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina și de a realiza o pace justă și durabilă pentru Ucraina”, au scris aceștia. „Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul”, se adaugă în declarație.

„Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, insistă liderii europeni, argumentând că negocieri substanțiale pot avea loc doar „în contextul unui armistițiu sau al unei reduceri a ostilităților”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni urmează să se vorbească cu Donald Trump miercuri.

Trump spune că speră într-o întâlnire „constructivă” cu Putin.

Președintele american a rămas vag în ceea ce privește așteptările sale, spunând că speră la o întâlnire „constructivă” în Alaska și subliniind, pe un ton aprobator, că „respectă mult” decizia omologului său rus de a se deplasa pe teritoriul american.

Donald Trump a făcut o remarcă care probabil îi va îngrijora pe președintele ucrainean și pe aliații săi europeni, spunând că este „puțin contrariat că (Volodimir) Zelenski a spus 'trebuie să am autorizație constituțională'” pentru a ceda teritorii.

„Pentru că vor exista schimburi de teritorii”, a prezis el, în timp ce armata rusă ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Sursa: Rador Radio România