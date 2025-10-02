Danemarca găzduiește lideri europeni pentru două întâlniri importante: summitul informal al Consiliului European de la Copenhaga, miercuri, și reuniunea Comunității Politice Europene, joi, cu peste 40 de șefi de stat din întreaga Europă.

„Euronews” (Italia) spune că principalele teme de pe ordinea de zi includ apărarea flancului estic al UE, crearea unui „zid al dronelor” și sprijinirea Ucrainei împotriva agresiunii rusești.

Securitate și interzicerea dronelor

Alegerea Danemarcei nu este o coincidență: în ultimele zile, țara a fost zguduită de observarea unor drone neidentificate care zburau deasupra aeroporturilor și bazelor militare, obligând autoritățile să interzică toate zborurile civile cu drone pentru a eficientiza operațiunile de securitate.

Discuțiile dintre liderii europeni vor include crearea unui zid al dronelor și a unor sisteme de supraveghere pentru flancul estic al UE, precum și a unor scuturi de apărare aeriană și spațială.

Conform surselor oficiale, construirea unui zid al dronelor va fi complexă și costisitoare, iar utilizarea avioanelor de vânătoare pentru a contracara dronele low-cost ar fi nesustenabilă pe termen lung. Germania a avertizat că un astfel de proiect nu va fi gata decât în ​​trei-patru ani, subliniind necesitatea prioritizării și a unor capabilități specifice.

Liderii vor discuta, de asemenea, despre programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, conceput pentru a promova achizițiile publice comune, a crește interoperabilitatea dintre statele membre și a consolida baza industrială de apărare a Europei. Două treimi din fonduri au fost solicitate de țările est-europene, ceea ce ar putea crea fricțiuni cu alte state membre.

O altă problemă sensibilă se referă la propunerea de a acorda un rol mai important Comisiei Europene în domeniul apărării, prin revizuiri anuale ale achizițiilor publice ale statelor membre. Țările mai mari, precum Germania, Franța și Italia, s-ar putea opune acesteia, în timp ce țările mai mici ar putea să o susțină.

Sprijinul și aderarea Ucrainei

Ucraina va fi în centrul discuțiilor, Volodimir Zelenski alăturându-se pentru a-i informa pe lideri cu privire la situația de pe front. Vor fi abordate strategii de finanțare care să permită țării să se apere, inclusiv posibilitatea de a utiliza activele rusești înghețate de UE în valoare de aproximativ 200 de miliarde de euro.

Liderii vor discuta, de asemenea, modificarea regulilor de aderare la UE pentru a reduce utilizarea votului unanim și a facilita avansarea candidaturii Ucrainei, blocată în prezent de Ungaria.

Summitul Comunității Politice Europene

A doua reuniune, care va avea loc joi, va implica zeci de lideri din afara UE, inclusiv prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. Aceștia vor discuta despre amenințările hibride și tradiționale, siguranța economică și migrația, existând loc și pentru întâlniri bilaterale sau multilaterale pe alte teme, cum ar fi lupta împotriva traficului de droguri, coordonate de Franța și Italia.

Summitul de la Copenhaga reprezintă un moment crucial pentru stabilirea strategiilor europene de apărare și consolidarea sprijinului pentru Ucraina, într-un context marcat de tensiuni și noi amenințări la adresa securității.

Sursa: Rador Radio România