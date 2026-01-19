Președintele francez ia în considerare activarea instrumentului anticoercitiv al UE ca răspuns la amenințarea lui Donald Trump de a impune taxe vamale suplimentare de 10% țărilor europene, ca reacție la criza groenlandează, notează „France 24”.

După amenințările lui Trump, liderii europeni ripostează. Președintele francez, Emmanuel Macron, care va fi „în contact cu omologii săi europeni toată ziua”, va solicita „activarea instrumentului anticoercitiv al UE” dacă amenințările cu taxe vamale lansate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, a anunțat anturajul său duminică, 18 ianuarie.

Acest instrument, a cărui implementare necesită o majoritate calificată a statelor membre ale UE, permite, printre altele, înghețarea accesului la piețele publice europene sau blocarea anumitor investiții.

Mai mult, amenințările comerciale americane „ridică semne de întrebare cu privire la validitatea acordului” privind taxele vamale încheiat între Uniunea Europeană și Statele Unite în iulie anul trecut, a remarcat o sursă apropiată președintelui francez.

Donald Trump a amenințat sâmbătă mai multe țări (Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda) cu impunerea de noi taxe vamale până când „se va încheia un acord pentru vânzarea completă și totală a Groenlandei”.

Donald Trump „are și el mult de pierdut”

Ministrul francez al agriculturii, Annie Genevard, a declarat că Donald Trump „are și el mult de pierdut”.

„În această escaladare a taxelor vamale, are și el mult de pierdut, inclusiv propriii fermieri și propriii producători industriali”, a declarat ea în cadrul emisiunii „Grand Rendez-vous” de la Europe 1/Les Echos/CNews.

Această suprataxă de 10% va intra în vigoare la 1 februarie și ar putea crește la 25% la 1 iunie, a spus el. „Vom vedea dacă își va pune în aplicare această amenințare”, a declarat Annie Genevard.

„Uniunea Europeană are un potențial de influență” din perspectiva comercială, a declarat ministrul, adăugând că „acesta este un răspuns care trebuie gestionat cu prudență, deoarece această escaladare ar putea fi fatală, dar ar putea fi fatală și pentru Statele Unite”.

„Este clar că europenii nu vor lăsa Statele Unite să facă ce vor”, a spus ea, afirmând că o preluare americană a vastului teritoriu autonom al Danemarcei este „inacceptabilă și de neimaginat”.

O reuniune de urgență a ambasadorilor UE a avut loc duminică la Bruxelles, în timp ce președintele francez, Emmanuel Macron, este așteptat să discute cu omologii săi europeni în următoarele ore despre această criză fără precedent între membrii NATO.

