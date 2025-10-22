”Ne aflăm în vreme de pace sau în vreme de război?”/Cine este ”cel mai adaptat” la vremurile tulburi?

Provocările actuale, tehnologia, securitatea, inclusiv cea energetică, cooperarea regională, prioritățile Europei și ale regiunii au fost câteva dintre temele dezbătute miercuri, în prima zi a celei de-a 14-a ediții a Aspen - GMF Bucharest Forum (”Dezintegrarea ordinii mondiale: Supraviețuirea celui mai adaptat”).

”Definiția extinsă a securității cuprinde azi și stabilitatea economică, competiția tehnologică, dar și reziliența societății și a instituțiilor. Caracterul războaielor și definiția păcii sunt și ele în curs de redefinire”, a declarat președintele Nicușor Dan, într-un mesaj video.

Șeful statului a subliniat că viitoarea strategie de apărare a țării va reflecta aceste schimbări fundamentale ale contextului global de securitate și va exprima felul în care România înțelege să se adapteze la noile provocări.

”Pentru România, este important să se poziționeze și mai viguros ca un jucător stabil și responsabil în spațiul european și transatlantic, dar și ca actor în toate regiunile din care face parte”, a transmis Nicușor Dan.

Și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat importanța ”umbrelei de apărare” a NATO care ”permite oricărui român să doarmă liniștit, să muncească liniștit și să stea liniștit cu familia lui”.

”Ne aflăm în vreme de pace sau în vreme de război?”, s-a întrebat Moșteanu, amintind de ultimul incident cu drone în apropieere de Tulcea și de intervenția SRI: ”Din câte știm nu suntem în război cu nimeni, dar cum putem considera aceste acțiuni, acțiuni de pace sau acțiuni de război?”.

Ionuț Moșteanu s-a referit și la încercările Rusiei de a interveni în alegerile din România de anul trecut și din Republica Moldova de anul acesta.

În acest context când diplomația e înlocuită de forță, ”cel mai bine adaptat este cel care este cel mai rezilient, nu neapărat cel care are cea mai puternică armată, cel care are cea mai mare unitate și cei mai puternici aliați de partea lui”, iar România este ”în această postură”.

Unitatea este esențială în fața provocărilor, a subliniat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru.

”Știu că acum, în abordarea actuală, în care se încheie tot felul de acorduri, poate fi tentant pentru unele state membre să continue singure și să își găsească o modalitate de a se proteja ele însele, de unele singure. Însă - dacă vrem să avem o creștere sustenabilă și să facem față provocărilor globale - trebuie să acționăm împreună”.

General-locotenentul Iulian Berdilă, locțiitor pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării, a subliniat că în următorii zece ani, una dintre provocări va fi menținerea coerenței în contextul fragmentării mari dintre nordul și sudul continentului european, în special România și Polonia.

La provocările clasice se adaugă alte două noi: spațiul cibernetic și spațiul.

Iulian Berdilă a punctat, totodată, importanța Mării Negre pentru Europa:

”Regiunea Mării Negre este conectată cu Dunărea. Avem un coridor militar principal care intră în regiunea Mării Negre, când vorbim despre energie, agricultură, economie, uitați-vă la modul în care Europa se conectează, de fapt, la regiunea Mării Negre”.