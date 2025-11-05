Péter Szijjártó a fost invitatul emisiunii „Strateg”, transmisă de Mandiner.hu, în cadrul căreia a vorbit despre scurgerea de date a aplicației Tisza Világ (Lumea Tisza), informează Hirado.hu (Ungaria).

Reacționând la postarea lui Péter Magyar pe Facebook după scurgerea de date, în care președintele Partidului Tisza scria despre camerele fumurii ale fostei mănăstiri carmelitane și despre ruși care au accesat serverele Ministerului ungar al Afacerilor Externe, Péter Szijjártó a precizat: „Nu lista angajaților Ministerului ungar al Afacerilor Externe a fost publicată pe internet, ci lista activiștilor Partidului Tisza”.

Potrivit ministrului de externe, „ceea ce s-a întâmplat este unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria politică modernă a Ungariei”, întrucât datele a 200.000 de utilizatori ai aplicației Tisza Világ ar fi putut cădea în mâinile ucrainene și, prin urmare, le pot accesa și autoritățile unei țări aflate în război. „Există un partid care vrea să guverneze, nu? (…) Acest partid a introdus datele propriilor activiști într-o bază de date creată cu participare ucraineană. (...) Această bază de date creată cu participare ucraineană a fost parțial făcută publică, ceea ce înseamnă că această bază de date se află și în mâinile ucrainenilor. Autoritățile unei țări sfâșiate de război pot accesa cele mai personale date ale cetățenilor ungari. În opinia sa, sunt puse astfel sute de mii de cetățeni ungari în pericol extrem, dar și suveranitatea Ungariei este pusă în pericol extrem, „deoarece asta înseamnă că o țară aflată în război poate câștiga influență directă asupra suveranității altei țări”.

„Faptul că cele mai personale date ale celor 200.000 de cetățeni ungari ar putea cădea în mâinile ucrainenilor, ar putea cădea în mâinile unei țări aflate în război, este un risc de securitate, atât la nivelul poporului, cât și la nivelul țării, a cărui gravitate nu cred că a evaluat-o nimeni încă”, a afirmat Péter Szijjártó, care a adăugat: „Firele se unesc pentru că o bază de date creată cu participarea Ucrainei la un partid care servește evident politicii pro-război a Bruxelles-ului nu înseamnă altceva decât că se face totul pentru a instala un guvern pro-război în Ungaria”.

„Un guvern care poate fi întotdeauna influențat în interesul războiului. Și aici este adevăratul risc de securitate”, a subliniat Péter Szijjártó.

Sursa: Rador Radio România