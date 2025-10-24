Statele Unite nu au renunțat la summitul de pace cu Rusia, planificat la Budapesta, doar data când va avea loc acest summit este discutabil, însă pregătirile sunt în desfășurare, în pofida informațiilor false, scrie Hirado.hu (Ungaria).

Declarația aparține ministrului maghiar de externe, Péter Szijjártó, și a fost făcută miercuri, la Washington, după întrevederea sa avută cu omologul său american.

Conform unui comunicat al Ministerului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártól a relatat după întâlnirea sa cu Marco Rubio că Statele Unite nu au renunțat la eforturile de a organiza summitul pentru pace, singura problemă în acest sens fiind stabilirea datei, deoarece dorința este ca întâlnirea să aducă un rezultat real, liniștitor pentru toată lumea și care să poată aduce mai aproape o pace durabilă pe termen lung în Europa Centrală.

„Așadar, nu este vorba dacă își doresc un summit pentru pace. Nu este vorba dacă va avea loc. Singura întrebare se referă la stabilirea datei, respectiv când vom reuși să aducem pregătirile într-un stadiu în care summitul să se poată încheia cu siguranță cu ceva pozitiv în ceea ce privește instaurarea păcii. Asta înseamnă că pregătirile sunt în desfășurare. Adică știrile, zvonurile sunt false, care s-au referit la faptul că negocierile au fost întrerupte, că pregătirile au fost abandonate și asta a fost tot. Asta nu este adevărat, asta este o minciună, este o informație falsă. Pregătirile sunt în continuare în desfășurare. Cei doi miniștri de externe sunt în contact unul cu celălalt și continuă eforturile care vor duce la un summit de pace de succes”, a precizat ministrul ungar de externe, care a adăugat: „toate acestea este o veste foarte bună pentru cei care susțin pacea, dar este o veste mai puțin bună pentru cei care susțin războiul”.

„Nu există nicio îndoială că, dacă reușim să pregătim summitul pentru pace, acesta va avea loc la Budapesta. Așadar, nici măcar nu se pune problema, americanii apreciază și prețuiesc foarte mult în continuare politica pro-pace a Ungariei (...) Ei apreciază că Ungaria încearcă să contribuie în orice mod posibil la instaurarea păcii în Europa Centrală. Ne tratează ca pe un prieten și un aliat absolut, ceea ce este valabil la nivel guvernamental, instituțional și, de asemenea, în sens personal. Așadar, omologul meu a mai spus că președintele Statelor Unite îl consideră pe premierul Ungariei prietenul și aliatul său absolut și așteaptă cu nerăbdare vizita premierului aici, la Washington, la începutul lunii noiembrie”, a mai spus Péter Szijjártó, care a subliniat că s-a discutat și despre vizita planificată a lui Viktor Orbán și a precizat că Donald Trump are încredere în opiniile premierului ungar în ceea ce privește războiul din Ucraina.

„Suntem importanți pentru americani în această privință, Marco Rubio mi-a spus clar acest lucru”, a menționat șeful diplomației ungare, care a anunțat că în timpul vizitei vor semna un acord major care va duce cooperarea economică și energetică ungaro-americană la o nouă dimensiune, detaliile căruia au fost clarificate.

El a explicat că Ungaria este interesată de extinderea capacităților sale nucleare, iar în acest proces mizează pe Statelor Unite, pe tehnologia americană, amintind, totodată, că în viitor Ungaria intenționează să achiziționeze elemente de combustibil nuclear americane, pe lângă cele rusești, și negociază, de asemenea, posibila achiziționare de reactoare nucleare modulare mici.

„Pe lângă aceasta, va exista o componentă de tip industrial de apărare, de securitate și un capitol clasic de investiții economice în cadrul acestui program de cooperare. Cred că acesta este un pachet de cooperare economică, energetică care va duce întreaga cooperare ungaro-americană la o cu totul altă dimensiune. Aceasta va fi o etapă foarte importantă, necesară, deoarece Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen a afectat fundamental cooperarea euro-americană în domeniul economiei dintr-o perspectivă europeană și, prin urmare, daunele cauzate de Bruxelles trebuie neutralizate cumva. Și aceste daune pot fi neutralizate, eliminate și gestionate dacă vom putea începe o cooperare economică și energetică bilaterală la scară largă cu americanii”, a conchis ministrul ungar de externe.

Sursa: Rador Radio România