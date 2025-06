Speranța este că, la Roma, poate fi pecetluită o pace justă și durabilă între Ucraina și Rusia, a spus viceprim-ministrul și ministrul de externe italian Antonio Tajani, intervievat de redactorul-șef al cotidianului „Il Messaggero” Ernesto Menicucci.

Tajani a explicat că, în această etapă a negocierilor dintre Kiev și Moscova, este corect ca discuția să continue la Istanbul, chiar dacă din păcate „până acum nu s-a obținut mare lucru”.

Când se va ajunge aproape de sfârșitul unui război care provoacă victime și distrugeri în Ucraina de peste trei ani, atunci Roma și Vaticanul ar putea fi cel mai bun loc pentru a pecetlui acordul. „Aș dori să fie posibil să anunțăm viitorul armistițiu de încetare a focului dintre Rusia și Ucraina în timpul unei întâlniri la Vatican”, a declarat Tajani. „Sfântul Scaun trebuie păstrat ca un interlocutor credibil. Nu trebuie să folosim imaginea Papei și rolul Vaticanului pentru o negociere care abia începe, dar care poate fi locul pentru a pecetlui pacea. Până la urmă, discursul inițial al Papei Leon al XIV-lea a fost dedicat tocmai păcii, care trebuie să intre în inimile oamenilor”. Tajani a susținut centralitatea pe care Roma o are pe frontul diplomatic. În capitală au loc întâlniri pentru negocierile dintre Iran și Statele Unite ale Americii privind energia nucleară.

„Tot la Roma miniștrii de externe se vor întâlni cu secretarul general al NATO în pregătirea Summitului de la Haga, unde va trebui confirmată creșterea cheltuielilor militare”. Și, apoi, pe 10 și 11 iulie în Capitală va avea loc o conferință privind reconstrucția în Ucraina. Tajani a observat: „Sunt implicate atât instituții publice cât și private. Acesta este un proces care a început deja. De exemplu, am contribuit foarte mult la întreținerea rețelei electrice. Este o muncă care privește viitorul, dar și prezentul. Sperăm să ajungem la acea întâlnire cu niște rezultate concrete pentru încetarea focului. Dar nu sunt optimist pe termen scurt: Rusia are un milion de soldați la arme, pe care îi plătește dublu față de muncitori; industria a fost transformată în sectorul apărării. Pentru Putin nu va fi ușor să se dea înapoi. Dacă va fi necesar, va trebui să decidem noi sancțiuni pentru a-l convinge că este mai convenabil să punem capăt acestui război”.

Ministrul a apărat linia Italiei de menținere a relațiilor cu Israelul, deoarece acest lucru a permis intrarea ajutoarelor pentru populația din Fâșia Gaza. Tajani a explicat: „Noi avem o poziție de dialog cu Israelul, chiar dacă am condamnat ferm bombardamentele, pentru că ceea ce se întâmplă este inacceptabil: prea mulți morți. Am spus: opriți-vă, încetați bombardamentele, pentru că războiul cu Hamas a fost câștigat. Dar încheierea relațiilor diplomatice cu Israelul, așa cum spun unii din opoziție, înseamnă că atunci când trebuie să aducem acasă copiii palestinieni, dialogul nu există. Suntem unica țară care a reușit să facă să intre în Gaza un convoi de ajutoare de la Națiunile Unite cu mijloace donate de Italia și toate acestea se fac cu politica. Israelul controlează totul și, dacă nu ai un dialog cu ei, nu te lasă să intri”. Tajani a insistat asupra solidității relației cu Statele Unite, pe de o parte, și Italia și Europa, pe de altă parte, în ciuda acestei faze de negocieri privind taxele vamale. Tajani a afirmat: „Dar să ne amintim că confruntarea globală este între democrații și autocrații. Ei bine, Statele Unite și țările europene sunt democrații”. În concluzie, Roma are o nouă centralitate în scenariul global. „Italia a recâștigat o poziție de lider în primul rând pentru că suntem credibili: avem un guvern stabil. Pentru un investitor străin, dar și pentru companiile italiene, este fundamental. La sfârșitul legislaturii vom fi cel mai longeviv guvern al Republicii”, a concluzionat Antonio Tajani.

Sursa: Rador Radio România