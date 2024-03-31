Roma susține „înființarea unui stat care să permită poporului palestinian să își realizeze visul de a trăi în siguranță în propria casă”, scrire „Avvenire” (Italia).

Însă recunoașterea italiană nu va veni fără condițiile necesare, a afirmat ministrul de externe Antonio Tajani în timpul briefingului său adresat Senatului pe tema crizei din Orientul Mijlociu. „Recunoașterea unui stat fără a crea mai întâi condițiile pentru înființarea sa nu ar avea niciun efect, cu excepția faptului de a îndepărta și mai mult pacea”, a avertizat viceprim-ministrul italian, asigurând în același timp că Italia lucrează deja „concret” către o „soluție cu două state”. Evident, a explicat Tajani, „Hamas nu poate juca niciun rol” în acest proces.

Ministrul italian de Externe s-a concentrat și asupra masacrului în curs de desfășurare din Fâșie, cerând „sfârșitul carnagiului”, care este „din ce în ce mai inacceptabil. Ne opunem ferm operațiunii continue a Israelului în Gaza”, a continuat el, „și ocupației forțate a Fâșiei, precum și planurilor sale de extindere sau anexare în Cisiordania”. Ministrul a condamnat „alegerile făcute de guvernul Netanyahu”, despre care consideră că încalcă în mod deschis principiile dreptului internațional. Cu toate acestea, el a rămas ferm în condamnarea terorismului Hamas, care „vizează fără discriminare civilii, așa cum s-a întâmplat la Ierusalim”.

Tajani a vorbit și despre evenimentele de la frontiera polono-rusă, definind încălcarea spațiului aerian al Varșoviei „un act foarte grav și inacceptabil, o ofensă la adresa securității întregii zone euro-atlantice”. „Italia și-a exprimat imediat deplina solidaritate cu Polonia, reafirmându-și angajamentul de a apăra suveranitatea și integritatea teritorială. Aceste inițiative rusești”, continuă el, „sunt în contradicție clară cu calea care părea să fi fost inițiată odată cu Summitul din Alaska”. Din acest motiv, Italia împărtășește cu partenerii săi din UE și NATO necesitatea de a „intensifica presiunea asupra lui Putin pentru a veni la masa negocierilor”. Și pentru a atinge acest obiectiv, observă în continuare Tajani, „trebuie folosite toate instrumentele de care dispunem pentru a împiedica finanțarea mașinii sale de război. Chiar și prin noi sancțiuni”.

Sursa: Rador Radio România