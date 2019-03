Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat joi seara că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) și Partidul Egologist Român (PER) vor susține social-democrații la alegerile europarlamentare din 26 mai.

"În aceste zile am avut mai multe discuții cu președintele PNȚCD, cu președintele PER, care au decis ca, în condițiile în care au strâns peste 200.000 de semnături fiecare partid, respectiv 263.000 PER, 209.000 PNȚCD, să nu depună listă separată, pentru a susține la alegerile europarlamentare PSD. S-a întocmit în acest sens un protocol de colaborare pe care o să îl semnăm acum", a anunțat Liviu Dragnea.

Preşedintele PNŢCD, Aurelian Pavelescu, spune că partidul său "este dator prin doctrina lui să apere democrația înainte de toate, înaintea intereselor de partid". El mai acuză faptul că, de când este președinte Iohannis, s-au întâmplat lucruri care "ne-au cutremurat pe toți".

La rândul său, preşedintele PER, Dănuţ Pop, a declarat că PSD ar reprezenta cel mai bine în Europa "interesul național", în favoarea intereselor străine.