Viitoarea Foaia de parcurs privind pregătirea pentru apărare a Comisiei Europene pare să aibă sprijinul majorității țărilor UE, dar cele mai apropiate de Rusia vor să știe cum vor fi finanțate proiectele emblematice de apărare propuse.

„Avem o mulțime de denumiri diferite pentru o mulțime de formate diferite. Mi-aș dori să avem la fel de mulți bani. Ar fi mult mai util”, a declarat Dovilė Šakalienė, ministrul apărării din Lituania.

Cel mai recent proiect al foii de parcurs – consultat de Euractiv – nu introduce opțiuni suplimentare de finanțare. Cu toate acestea, pe lângă propunerea unor astfel de proiecte și insistarea asupra unor termene limită, cea mai mare competență a UE în domeniul apărării, este finanțarea.

”UE are un rol important de jucat atunci când vine vorba de crearea condițiilor pentru finanțare”, a declarat reporterilor ministrul suedez al apărării, Pål Jonson, înainte de a se întâlni cu colegii săi din Consiliu.

Ministrul leton al apărării, Andris Sprūds, a subliniat, de asemenea, miercuri seară, că proiectele de interes comun ale Comisiei trebuie să fie bine definite, cu o finanțare clară.

Ca proiecte emblematice prioritare, Foaia de parcurs enumeră Planul de Observație al Flancului Estic (inclusiv un Zid European al Dronelor), un Scut Aerian European și Scutul Spațial de Apărare European. Pe lângă acestea, Comisia propune o serie de idei pentru îmbunătățirea pregătirii de război a continentului, cum ar fi asigurarea aprovizionării cu materii prime, îmbunătățirea mobilității militare, o mai bună conectare a companiilor de deep tech cu cele din domeniul apărării și sprijinirea industriei ucrainene prin intermediul unor asocieri în participațiune în UE.

O preocupare a unor state membre este de a demara aceste proiecte de apărare cât mai curând posibil, în timp ce noul buget al UE - care propune 131 de miliarde de euro pentru diverse programe din industria apărării și a spațiului - va începe abia în 2028.

”Trebuie să găsim bani destul de repede și aceasta este principala responsabilitate a Comisiei”, a declarat ministrul finlandez al apărării, Antti Häkkänen, adăugând că aceste proiecte propuse trebuie finanțate din fonduri existente sau suplimentare până la următorul buget multianual al UE.

Ministrul apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a făcut declarații similare la sediul NATO cu câteva ore înainte, declarând că dorește ca CE să vină cu mai multe idei de finanțare pentru apărare.

România a ridicat deja problema finanțării în cadrul unei discuții cu Comisia. Ministrul apărării Ionuț Moșteanu a declarat că a transmis Comisiei ”că, dacă vor să ajute, cum ar fi în cazul Zidului de drone, avem nevoie de finanțare, un mecanism simplu, prioritizare pentru Flancul estic”.