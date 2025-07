Acordul „scoțian” dintre Donald Trump și Ursula von der Leyen a stârnit reacții diferite, uneori contradictorii, în rândul țărilor europene, scrie „Corriere della Sera”, care trece în revistă căștigătorii și perdanții europeni ai acordului SUA-UE.

Cu toate acestea, așa cum a informat luni comisarul pentru comerț Maros Sefcovic, reprezentanții celor 27 de state au rămas în contact strâns cu președinta Comisiei UE atât înainte cât și după întâlnirea cu Trump. În orice caz, sunt zile intense la Bruxelles. Oficialii Comisiei UE sunt ocupați cu negocierile cu americanii pentru a oficializa acordul până la 1 august. Dar, în același timp, trebuie să ia în considerare solicitările capitalelor și să încerce să reconcilieze diverse poziții.

Irlanda se agață de marile companii tehnologice americane

Dublinul oferă cel mai ferm sprijin pentru acțiunile Comisiei Europene. Cu toate acestea, Irlanda este țara cea mai expusă noilor taxe vamale, având în vedere că, în raport cu dimensiunea sa, exportă mai mult decât oricare alta către SUA: 70 de miliarde de euro, fiind în urma Germaniei (161 de miliarde de euro) și înaintea Italiei (64,7 miliarde de euro). Dar prețul pe care Trump va trebui să-l plătească pentru a ajunge la acord este mai mult decât compensat de „stabilizarea” relației cu Statele Unite. Timp de cel puțin 30 de ani creșterea economică a „Tigrului Celtic” a depins de legături strânse cu companiile tehnologice și farmaceutice. Apple, Google, Meta, apoi Pfizer, Johnson & Johnson s-au impus în această țară, atrase de stimulente fiscale și de o birocrație simplificată. Guvernul irlandez a insistat de la început pentru a se ajunge la un acord care să-l împace pe Trump, practic cu orice preț.

Spania se concentrează pe alte rute comerciale

Guvernul Sánchez nu ratează niciodată ocazia de a se distanța de America lui Donald Trump. Timp de mulți ani rutele comerciale ale Spaniei au fost orientate în altă parte. Dar acum problema este în primul rând politică. Sánchez este unul dintre cei mai înfocați susținători, alături de francezul Emmanuel Macron, ai necesității ca Uniunea Europeană să accelereze căutarea „autonomiei strategice”. Aceasta înseamnă inițierea unui proces de emancipare politică, economică și militară treptată față de Statele Unite. Sánchez a fost singurul lider care s-a opus creșterii cheltuielilor pentru apărare impuse de SUA la 5%. Nu merge atât de departe acum, pentru că nu are nicio intenție să saboteze activitatea Comisiei UE. Dar nu va merge mai departe de un OK pronunțat, a spus Sánchez, „fără entuziasm”.

Germania primește o reducere la taxa vamală pentru mașini

Germania este de fapt pilonul relației economice dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Noul cancelar Friedrich Merz și-a stabilit obiectivul de a deschide imediat un canal eficient de comunicare cu Donald Trump. În același timp Merz își propune să își exercite influența puternică obișnuită asupra Comisiei de la Bruxelles. În cele din urmă, Germania primește singura reducere concretă și semnificativă la taxe. Taxa americană pe importurile de mașini scade de la 27,5% la 15%. Acesta este probabil un semn că Casa Albă își va încheia ofensiva împotriva automobilelor germane. Pentru Merz acest rezultat este suficient pentru a-i da undă verde acordului și, într-adevăr, pentru a-l transforma într-o platformă pentru construirea unor legături mai strânse cu SUA și pe alte teme: de la cooperarea în industria militară până la coordonarea privind Ucraina. Dar industria productivă germană este concentrată în primul rând pe economie. Confederația Industriașilor germani a criticat nu numai meritele, ci și metoda cu care Comisia UE a condus negocierile. Germania exportă bunuri în valoare de 161 de miliarde de euro către SUA, aproape o treime din volumul total acoperit de Uniunea Europeană. Acestea sunt bunuri care afectează practic fiecare sector și toate vor fi supuse unei taxe vamale de 15%. Diplomații germani încearcă să atenueze impactul, sugerându-i corecții și modificări Comisiei UE.

Suedia beneficiază de acordurile asupra chipurilor

Blocul scandinav este, în mod tradițional, alergic la orice formă de protecționism. Dar Suedia, de exemplu, nu este nemulțumită de modul în care se conturează acordul cu Statele Unite. Stockholm a adoptat de mult timp un model de export diferit de cel al altor țări importante. Odată cu epuizarea industriei auto, suedezii s-au specializat în produse de calitate și valoare ridicată. Acestea sunt articole de nișă pe care un segment mic de consumatori americani (și alții) ar trebui să continue să le achiziționeze, chiar dacă taxa de 15% crește prețul final. Totodată, sectoarele digital și electronic ar putea beneficia de legături mai strânse cu producătorii americani.

Polonia dorește mai multe arme fabricate în SUA

Polonia și țările baltice sunt mai mult sau mai puțin pe aceeași lungime de undă. Pentru polonezi, acceptarea acordului este și mai ușoară: exporturile către SUA se ridică la doar 11,6 miliarde de euro, 12% din comerțul total cu țările din afara UE. Pentru Polonia și flancul estic al UE, cuvântul cheie este „securitate militară”. Varșovia, în special, a salutat angajamentul european de a achiziționa și mai multe arme din Statele Unite. Polonezii, împreună cu țările baltice, se numără printre principalii clienți ai industriei militare americane.

Franța își apără industria energetică

Opoziția față de acord are sediul central la Paris. Emmanuel Macron susține că are multe motive să fie profund nemulțumit. Din punct de vedere economic nimic nu funcționează. Pe lângă super-taxa care va afecta exporturile în valoare de 47 de miliarde de euro, francezii sunt nemulțumiți de clauzele suplimentare. În special, Ursula von der Leyen a angajat cele 27 de țări ale UE să achiziționeze gaze, uraniu pentru energia nucleară și petrol din Statele Unite pentru un total de 250 de miliarde de euro pe an. Dar pentru Franța energia este coloana vertebrală a identității sale economice. De ce și-ar schimba strategiile o companie mare precum TotalEnergies? Să le facă o favoare concurenților săi americani? Pentru francezi acest lucru este exclus. Celălalt punct, cel privind armele, este și mai delicat. Trump a declarat că europenii „vor cumpăra o cantitate enormă” de vehicule și echipamente militare „fabricate în SUA”. În realitate, această declarație nu pare a fi inclusă în protocol, fie și numai pentru că problema e de competența NATO. Cu toate acestea, Macron o vede pe bună dreptate ca o contradicție clară cu planul de reînarmare lansat recent de Comisia Europeană. Printre obiectivele acestui plan se numără și consolidarea industriei militare europene. Dar cum poate fi dezvoltată cooperarea între diferite țări, dacă acestea vor trebui să achiziționeze arme, aeronave și drone din America? Acestea sunt întrebările care alimentează iritarea Franței.

Olanda se teme de blocada de la Rotterdam

Proporțional, Olanda este semnificativ mai expusă față de SUA decât Franța. În 2024 exporturile s-au ridicat la 43,4 miliarde de euro, reprezentând 16,5% din comerțul total cu țări din afara Uniunii Europene. Cu toate acestea, guvernul olandez nu va sta în cale și nu va încerca să saboteze acordul UE-SUA. Desigur, creșterea taxelor vamale este o lovitură și pentru țară. Dar interesul strategic al olandezilor este de a menține deschisă ruta transatlantică. Un război comercial total cu partenerii lor americani ar fi pus în pericol logistica, începând cu portul din Rotterdam, centrul vital al economiei.

Sursa: Rador Radio România